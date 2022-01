Tutkimus: Merimetso ei juuri rohmua rannikon ahvenkantoja, joiden tila on hyvä

Irma Mikkola

Kesällä 2021 merimetsojen pesiä laskettiin Suomessa 24 300 kappaletta.

Suomen rannikkovesillä pesivät merimetsot eivät ole suuresti verottaneet rannikon ahvenkantoja. Tutkituilla alueilla merimetsot saalistivat vuosittain noin 4–10 prosenttia ahvenista.

Tutkimuksen tekivät Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Jyväskylän yliopisto vuosina 2008–2019.

Aiempien tutkimusten mukaan merimetsot saalistavat suhteellisen pieniä, noin 9–22 senttimetrin pituisia ahvenia. Ne muodostavat lintujen ravinnosta 20–40 prosenttia.

Ahvenista enimmäkseen naaraat kasvavat kalastajien suosimaan kokoon, vähintään 23 senttimetrisiksi. Merimetson saalistamista ahvenista noin puolet kuuluu kalastettavaksi kasvavaan kannan osaan.

Luken tutkijan Mikko Olinin mukaan merimetsojen saalistuksesta aiheutunut ahvenien vuotuinen kuolleisuus on 4–10 prosenttia, rannikkoalueesta riippuen. Kyseessä on mediaani eli jakauman keskimmäinen arvo. 80 prosentin todennäköisyydellä ahvenien kuolleisuus on 3–21 prosentin välillä.

Muu kuolleisuus, johon sisältyy muun muassa petokalojen saalistus ja taudit, on pienikokoisilla ahvenilla todennäköisimmin noin 45 prosenttia.

Tutkimuksessa ahvenen runsaus arvioitiin saalistilastojen, saalisnäytteistä saadun tiedon ja aiempien tutkimusten perusteella. Merimetsojen ravinnonkulutus arvioitiin kannan koon ja niiden ravintoa koskevan tiedon perusteella.

Pesivien merimetsojen määrä on pysynyt viime vuosina vakaana suuressa osassa Suomen rannikkoa.

Ahvenen ohella merimetson tärkeitä saalislajeja ovat muun muassa särki, kiiski ja kivinilkka.

Ahven tuottaa suotuisissa olosuhteissa suuria määriä jälkeläisiä, joten ahventiheys voi vaihdella huomattavasti eri vuosina. Erityisesti alku- ja keskikesän lämpötilat vaikuttavat ahvenvuosiluokan runsauteen.

Ahvenkantojen tila rannikkovesissämme on luokiteltu Itämeren suojelukomission (Helcom) seurannassa hyväksi.

Ahven hyötyy ilmaston lämpenemisestä, ja hyviä ahvensaaliita on saatu entistä pohjoisemmilta merialueilta, mutta pitkälle edennyt rehevöityminen haittaa sen menestymistä.