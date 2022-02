Video: Anna Lahdenperä metsästää ahkerasti lintuja ja hirveä –"Joskus saatetaan ampua jokunen jäniskin"

Lähdimme Anna Lahdenperän kanssa metsästämään mustaa lintua valkoisessa lumimaastossa Pudasjärven paksussa hangessa.

Oman seuransa alueella Limingassa hän metsästää ahkerasti niin lintuja kuin hirveäkin.

"No joskus saatetaan ampua jokunen jäniskin", Lahdenperä tuumailee.

Lahdenperä rupesi harrastamaan metsästystä vasta aikuisiällä, kun hän koki, että hänellä ei ole tarpeeksi yhteistä aikaa puolison kanssa.

Siispä metsästäjäntutkintoa suorittamaan, ja nyt sitä yhteistä aikaa on enemmän rakkaan harrastuksen parissa. Kuksa-toimituksen mielestä tämä on paljon suositeltavampi ratkaisu kuin se, että vaatii sitä metsästävää osapuolta vähentämään jahtia.

Lahdenperän perheessä on kaksi koiraa, jotka ovat lähinnä hirvikoirina, vaikka on toisella niistä myös linnun haukkuintoa. Jokunen lintu on silti saatu kopsautettua haukkuun.

Mustan linnun talvimetsästys tuli takaisin pitkän tauon jälkeen, ja on nyt toista talvea peräkkäin voimassa. Se saa metsästäjiä lumiseen liikenteeseen.

Lunta on joissakin kohtaa runsaasti ja toisaalla hieman vähemmän, mutta liian helppoa ei eteneminen tämän jahtipäivän maastossa ole. Ja jos se olisi liian helppoa, olisi pian lintuja liian vähän, kun jahtaajia olisi pian liikaa.

Jahtipäivä alkaa hyvin, Navajolla on selkeästi lintuhommat meneillään, mutta hetken päästä se palaa takaisin ilman iloviestiä. Olisiko lintu karkonnut seisonnalta?

Myöhemmin Luna ottaa ammattilaisen otteet ja hienon seisonnan teerelle, joka sitten karkkoaakin meitä etäältä, paljon ennen laukausta.

Luna ilmeisesti ajattelee, että koska nuo lintuhommat menevät vähän miten sattuu kömpelön isännän takia, jospa vähän kokeilisin ajaa jänistä. No eipä siitä isäntä ollut niin mielissään. Antoi vielä ääntäkin sille jänikselle.

Matkaa kertyy kaikkiaan viitisen kilometriä, josta puolet mentiin ihan uppolumessa. Umpihanki vei ensin koiran voimat ja loppujen lopuksi väsytti ihmisetkin.

Kerrassaan hieno metsästyspäivä, vaikka saalista ei saatu. Saatiin luotua koirille hienoja tilanteita, ja elettiin täyteläinen metsästäjän päivä.