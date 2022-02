Video: Kalaopas Juha Happonen ei ole koskaan tehnyt kalatonta reissua –"Joskus kairataan yli 40 reikää, kun on hankalaa"

Häkellyttävän kauniissa helmikuun aamuauringossa alkoi siirtyminen rannalta pilkkipaikoille, kun Jahtikuksan Olli Kangas ja kalaopas Juha Happonen suuntasivat kohti ottipaikkoja ”Näsijärven vesistön pohjoisissa osissa”, jolla tarkkuudella nämä mainiot kalapaikat tarinoissa kerrotaan.

Pakkasta muutama aste ja aurinko nousee - eipä kauniimpaa keliä voisi toivoa. Mutta jään ja lumen välissä on aika lailla vettä, joten eteneminen on sen verran raskasta, että parhaille kuhamontuille ei tällä retkellä keritä – tai ehkä äijät eivät vain jaksa tarpoa niin kauas kuin oli suunnitelma.

Lisäksi mukana on kaksi porakairaa ja kaikuluotain akkuineen, joten ahkiot ovat tavaraa pullollaan.

"Samoille paikoille mennään kun kesälläkin, ensin koitetaan jigipilkkiä, ja jos on kova paikka, niin mormuskaa toukalla", Juha Happonen kertoo.

Kaikuluotain on kyllä viihdyttävä väline pilkkihommissa. Kun oppii lukemaan luotaimen viivoja, voi seurata miten (ja vieläpä minkä kokoinen ) kala lähestyy pilkkiä. Tietysti on niin, että tieto lisää tuskaa, kun näkee, miten kala on pilkin lähellä mutta ei ota.

Luotaimen näytöltä voi myös varmistaa ja säätää sitä, miten syvällä pilkkisi killuu.

"Joskus kairataan yli 40 reikää, kun on hankalaa", Juha Happonen kertoo.

Nykyaikainen teknopilkkijä ei paitaansa kastele kairahommissa, vaan mukana on akkuporakoneella pyöritettäviä kairoja, jollaisella paksuunkin jäähän tekee reiän parissakymmenessä sekunnissa. Eikä tule hiki.

"Pitää vain muistaa ottaa hyvä ote porakairan kahvasta, muuten voi käydä kipeää", Happonen muistuttaa.

Reikiä porattiin tällä retkellä se yli 40 kappaletta, kaikuluotaimesta nähtiin ahvenparvi, jonka perässä kiirehdittiin ja tehtiin lisää reikiä. Toimittaja Ollilla oli yhden kerran kala kiinni, mutta liekö ollut kalastajan kömpelyyttä kun sitä ei jäälle saatu. Mutta arkoina kalat olivat.

Ammattimies Happonen ei ole koskaan tehnyt kalatonta reissua, eikä tehnyt nytkään.

"Pöhkökalapäivä! Mutta ei tullut kalatonta päivää", hän riemuitsee.

Pieni lahnan näköinen kala päästetään nopeasti takaisin veteen.

Paluumatka rantaan onkin todellista urheilua, sillä ahkioiden pohjat ovat jäässä eikä luisto ole häävi.

Mahtava kalapäivä, vaikka olikin pöhkökalapäivä!