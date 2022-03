Video: Kiiruna on arktinen lintu, joka päästää ihmisen ja koiran aivan liian lähelle – lintu luottaa suojaväriinsä

Metsästäjien lisäksi on monia siivekkäitä, joille kiiruna kelpaa.

Hiihtelemme Muotkan alueella upeassa tunturimaisemassa, tarkoituksena etsiä riekkoja. Niitä ei löydy, taitavat olla alempana laaksossa. Sinne matkataan seuraavaksi, mutta ensin on nautittava aurinkoisesta tunturipäivästä. Kierrämme pari huippua, tutkimme rinteitä ja kivikkoja.

"Kiirunaa täällä voisi olla, tällä säällä se usein menee suojaan vähän alemmas huipusta", kertoo oppaamme Topi Seppänen.

Kuinka ollakaan, koira ottaa seisonnan eräässä rinteessä, hiukan alempana. Aivan niin kuin Seppänen arveli.

Meille valkenee heti, että kyseessä on kiiruna. Lintu nimittäin päästää sekä koiran että ihmisen aivan liian lähelle. Se luottaa suojaväriinsä liikaa. Seppäsen mukaan voisi olla mahdollista, joskin tällä kelillä epätodennäköistä, että tässä kohtaa rinnettä istuisi myös riekko. Mutta linnun käytös varmistaa ehdottomasti, että kyseessä on kiiruna.

"Se on naaraslintu. Sillä ei ole silmissä sitä mustaa. Näettekös?", Seppänen opastaa.

Hän viittaa koiraskiirunan silmän ja nokan väliseen ohjasviivaan, joka on helppo etäältäkin havaita.

Joten tämän kiirunattaren koiraspuoliso lymyilee jossain, ehkä kovinkin lähellä, mutta emmepä saa siitä havaintoa.

Päätimme jo etukäteen, että kiirunaa emme saaliiksi koita. Niitä on alueella vähemmän, johtuen ehkäpä juuri siitä, että vihollinen pääsee niitä lähelle.

"Korppi tai kotka sen voi repiä, tunturihaukkoja tässä on vähemmän", Seppänen kertoo.

Hän on nähnyt aivan läheltä, kuinka korppi tomauttaa kiirunan tajuttomaksi ja poimii mukaansa evääksi.

Kiiruna on riekon lähisukulainen. Se on hiukan riekkoa pienempi ja oikeasti arktinen laji. Eteläisimmät pesinnät on havaittu Ylläksen alueella.

Sitä etelämpänä kiiruna ei viihdy.