Ilvessaaliiksi 306 kannanhoidollisessa metsästyksessä

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa oli ennen metsästyskauden alkua noin 2 000 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Kannanhoidollisessa metsästyksessä saatiin tänä talvena saaliiksi 306 ilvestä, Suomen riistakeskus tiedotti maanantaina.

Saalis kasvoi edellistalvesta, jolloin kaadettiin 292 eläintä. Ilveksen kannanhoidollinen metsästys päättyi helmikuun lopussa.

Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on kannan tason vakiinnuttaminen ja ilveksen ihmisarkuuden ylläpitäminen. Lupia kohdennettiin alueille, joilla ilveskanta on suurin tai kanta-arvio on kasvanut voimakkaasti.

Suomen riistakeskus myönsi poikkeuslupia yhteensä 321 ilveksen pyytämiseen.

Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa oli ennen metsästyskauden alkua yli 2 000 yli vuoden ikäistä ilvestä. Koko maassa esiintyvän ilveksen kanta-arvio kasvoi edellisvuodesta noin 100 yksilöllä.