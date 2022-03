Video: Vain kerran aiemmin haulikolla ampunut Elisa Raunio pääsi haulitreeneihin – "Tässähän täytyy muistaa sata asiaa"

Maassamme on havaittu sellainen ilahduttava trendi, että yhä useampaa kaupungissa asuvaa koulutettua naishenkilöä syystä tai toisesta kiehtoo ajatus metsästämisestä ja / tai ampumaharrastuksen aloittamisesta.

Monesti kyseessä on luonnosta ja koirista pitävä henkilö. Sellainen on tämänkin jutun päähenkilö, Elisa Raunio Tuusulasta. Sporttinen nainen on harrastanut muun muassa nyrkkeilyä ja jenkkipalloa, joten ampumisessa tarvittava koordinaatio kehosta löytyy.

"Minun bucket-listallani on ampumaharrastus ja metsästys, ja nyt on tullut aika aloittaa", miettii Raunio.

Hän tekee myyntityötä, ja on senkin yhteydessä altistunut metsästysmyönteiselle propagandalle, nimittäin Jahtikuksa tv-sarjan myötä.

"Homma näyttää juuri sellaiselta luonnolliselta harrastukselta, jossa haluan olla mukana", hän toteaa.

Vaikka on luminen maaliskuu, järjestyy monella radalla tutustumisammunta. Onhan radoilla katoksia, ettei tarvitse sateessa ampua.

Raunion ensimmäiset haulitreenit pidetään Kokkovuoren Haulikkourheilukeskuksessa Lempäälässä. Ratamestari Janne Hokkanen on aina valmiina auttamaan, jos joku on haulikkoammunnasta kiinnostunut.

"Meillä pääsee kokeilemaan heti, kun vain on valmentaja vapaana", hän toteaa.

Kokkovuoren tapahtumissa onkin käynyt viime vuosina runsas ja alati kasvava määrä ensikertalaisia.

Tai eihän Rauniokaan ekakertalainen ole, sillä hän on nuorena tyttönä ampunut haulikolla yhden kerran. Nyt hän saa kuitenkin ammattimaiset eväät kokeiluunsa.

Ensin opetellaan turvallisuusasioita, sitten ampuma-asentoa, tarkistetaan silmien toiminta ja kokeillaan ammuntaa pahvijänikseen. Hiukan ylös menee, mutta ei liikaa. Siirrytään kiekkoradalle.

Siellä Raunio saa ensimmäisellä yrittämällä rikki kepin nokassa killittävän kiekon. Voidaan siirtyä lentävien kiekkojen ammuntaan.

Tässä Raunio saa perusteellisempaa opastusta siitä, miten jalat ja keho saadaan siirtämään haulikkoa oikealla tavalla, että kiekkoja saataisiin rikki.

"Tässähän täytyy muistaa sata asiaa", hän tuskailee.

Kiekot päätyvät ehjinä hangelle, mutta suoritus paranee kiekko kiekolta. Juuri kun Raunio on turhautumaisillaan, tulee osuma.

"Kyllä tämä tuntuu mahtavalta", Raunio pomppii riemusta.

Kiekkoja lennätetään 25 kappaletta, Raunio osuu kolmeen.

"Ihan hyvä ekakertalaisen tulos", vakuuttaa Janne Hokkanen oppilaalleen.

"Arvasin, että tulisin tästä tykkäämään, mutta en tiennyt, että tämä on näin mahdottoman mukavaa. Nyt alkaa harjoittelu", Raunio vakuuttaa.

Sen jälkeen seuraakin jo kysymystulva siitä, miten saa aseenkantoluvan ja kuinka paljon pitää opiskella metsästäjätutkintoon.