Useat Lapissa retkeilevät joutuvat vaaraan päivittäin – "Näissä tehtävissä toistuu valitettavan usein samat elementit puutteellisista varusteista"

Sanne Katainen

Lapissa sääolosuhteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti ja maasto on paikoitellen hyvin vaikeakulkuista, muistuttaa Lapin pelastuslaitos. Keliolosuhteet ja vaikeakulkuinen maasto aiheuttavat yllättäviä vaaratilanteita, kun ihminen on luonnon armoilla. Arkistokuva.

Lapissa pelastuslaitokselle tulee talviaikaan päivittäin jopa useita tehtäviä ympäri Lappia, missä matkailijoita haetaan maastosta joko loukkaantumisen, väsymyksen tai eksymisen vuoksi.

"Näissä tehtävissä toistuu valitettavan usein samat elementit puutteellisista varusteista. Puutteelliset varusteet ovat joko aiheuttaneet avuntarpeen tai aiheuttavat jopa välittömän hengenvaaran matkailijalle", todetaan Lapin pelastuslaitoksen maanantaina julkaisemassa Facebook-päivityksessä.

Lapissa sääolosuhteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti ja maasto on paikoitellen hyvin vaikeakulkuista. Keliolosuhteet ja vaikeakulkuinen maasto aiheuttavat yllättäviä vaaratilanteita, kun ihminen on luonnon armoilla.

"Ilman asianmukaisia varusteita loukkaantumisen, väsymyksen tai eksymisen seurauksena voi olla nopeasti hypotermia, paleltumavammoja tai jopa kuolema. Pelastajat taistelevat aina aikaa vastaan."

Pelastuslaitos on päivityksessään kuvaillut olosuhteita, missä pelastajat tekevät töitä.

Lapista löytyy paljon alueita, missä liikkuu paljon matkailijoita, mutta missä ei ole kuuluvuutta puhelimella. Tämän vuoksi avun hälyttäminen on vaikeaa.

On paljon alueita, missä ei pääse kulkemaan lainkaan moottoriajoneuvoilla, jolloin potilas täytyy kantaa maastosta. On kohteita, joiden saavuttaminen moottorikelkalla tai mönkijällä vie tunteja.

Vaikeissa olosuhteissa avun tarvitsijan puutteellisilla varusteilla voi olla kohtalokkaat seurauksen. Avun saaminen kohteeseen voi kestää jopa useita tunteja, myös alueilla minne tehdään vain päiväretkiä.

Pelastuslaitos kehottaa matkanjärjestäjiä, eräoppaita, hotelleja ja kaikkia matkailijoita palvelevia opastamaan matkailijoita valitsemaan olosuhteisiin soveltuvat varusteet luontoretkille.

Oikeat varusteet luontoretkille

Lämpimät ja talveen tarkoitetut vaatteet ja varavaatteita, mitä lisätä päälle tarvittaessa. Kunnolliset käsineet ja pipo.Talveen soveltuvat varrelliset kengätKartta ja kompassi mukana aina kun liikutaan maastossa, puhelimen karttaohjelma ei pelasta, jos ei ole kenttää tai akku on loppu.Evästä repussa, lämmintä juotavaa jos mahdollista.Tulentekovälineet, myös taito tehdä tulet on tärkeä osa luontoretkeilyä. Puhelin, jossa ladattuna 112 Suomi-sovellusHätäensiapuvälineetTärkeintä on valita luontokohde oman kunnon, terveydentilan ja osaamisen mukaan.