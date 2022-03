Ilveksiä saatiin saaliiksi yhteensä 306 kannanhoidollisessa metsästyksessä – saalis kasvoi hieman edellistalvesta

Timo Heikkala

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan koko maassa esiintyvän ilveksen kanta-arvio kasvoi edellisvuodesta noin 100 yksilöllä. Arkistokuva Ranuan eläinpuistosta.

Ilveksen kannanhoidollinen metsästys päättyi helmikuun lopussa. Saaliiksi saatiin 306 ilvestä. Edellistalvena kaadettiin 292 eläintä, tiedottaa Suomen riistakeskus.

Riistakeskus myönsi poikkeuslupia yhteensä 321 ilveksen pyytämiseen, joista kaikki luvat yhtä lukuun ottamatta kohdentuivat poronhoitoalueen eteläpuolelle.

Metsästyskausi alkoi poronhoitoalueella lokakuun alussa ja muualla maassa joulukuun alussa.

Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on kannan tason vakiinnuttaminen ja ilveksen ihmisarkuuden ylläpitäminen. Lupia kohdennettiin alueille, joilla ilveskanta on suurin tai kanta-arvio on kasvanut voimakkaasti edelliseen kanta-arvioon verrattuna, kertoo riistakeskus.

Tiedotteessa todetaan, että talven lumiolosuhteet loivat hyvät olosuhteet metsästykselle ja mahdollistivat poikkeuspyynnin suuntaamisen asutuksen tuntumassa liikkuneisiin yksilöihin. Luvista käytettiin yli 95 prosenttia.

Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa oli ennen metsästyskauden alkua 2 155–2 280 yli vuoden ikäistä ilvestä. Koko maassa esiintyvän ilveksen kanta-arvio kasvoi edellisvuodesta noin 100 yksilöllä.

Viime vuonna Suomessa tehtiin edellisen vuoden tavoin havaintoja noin 400 ilvespentueesta.

Luke antaa uuden arvion Suomen ilveskannasta kesällä. Kanta-arvion perustana ovat petoyhdyshenkilöiden Tassu-järjestelmään kirjatut tarkastetut pentuehavainnot.