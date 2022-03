Metsästysasetusta täsmennetään pyyntirautojen suojakotelon osalta – eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin kansalaisaloitetta rautojen kieltämisestä

Pasi Leino

Eduskunnan täysistunnossa käytiin keskiviikkona lähetekeskustelu kansalaisaloitteesta, jonka tavoitteena on kaikkien metsästysrautojen kieltäminen.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoi puheenvuorossaan, että heti tappavien rautojen oikeaoppinen käyttö on asetettu Suomen riistakeskuksen yhdeksi tulosohjaustavoitteeksi. "Tällä halutaan saada vanhanmalliset ja vaaralliset rautojen suojakotelot lopullisesti pois maastosta."

Leppä myös totesi, että maa- ja metsätalousministeriö tulee täsmentämään metsästysasetusta metsästysrautojen suojaamista koskevien säädösten osalta.

Tarkoituksena on saada asetusta muutettua viimeistään tulevalle metsästyskaudelle.

Kansalaisaloitteessa esitetään, että kaikki metsästysraudat, esimerkiksi pienpetoraudat on kiellettävä lailla. Perusteluna mainitaan, että rautoihin astuu myös muita eläimiä kuin pienpetoja, esimerkiksi karhuja.

Heinäkuussa aloitettu aloite keräsi 56 189 allekirjoitusta.

Lähetekeskustelussa kokoomuksen Timo Heinonen sanoi, että rautapyyntiä koskevien vahvojen mielipiteiden takana on paljon tietämättömyyttä.

"Heti tappavat raudat ovat ainoa tehokas keino verottaa haitallisen vieraslajin minkin populaatiota. Tällä turvataan onnistunut pesintä monille lintulajeille."

Myös keskustan Pekka Aittakumpu muistutti rautapyynnin tehokkuudesta oikein toteutettuna. "Suojakotelo on maan päällä tapahtuvan pyynnin tärkein turvallisuustekijä. Oikein viritettynä pyyntiväline on turvallinen lemmikeille, rauhoitetuille eläimille ja ihmisille."

Aittakumpu myös muistutti, että avonaiset raudat tai jalkaraudat eivät ole olleet sallittuja pyyntivälineitä vuosikymmeniin Suomessa. "Suojalaatikossa oleva huollettu pyyntirauta laukeaa, eikä päädy karhun käpälään, jos karhu alkaa koteloa rikkoa."

Vasemmistoliiton Anna Kontulan mielestä rautapyyntiä koskevaa sääntelyä on kiristettävä huomattavasti, sanktioita asetettava rankemmin ja toimivaa valvontaa on oltava lisää. "Mikäli kielto on mahdoton toteuttaa."

Kontulan mukaan pääkeino minkkien pyynnissä lajistoltaan haavoittuvilla alueilla tulisi olla loukkupyynnillä. "Rautoja tarvitaan tilanteissa, joissa loukkujen päivittäinen tarkistaminen olisi mahdotonta."

"Todellisuutta on kuitenkin se, että kaikki raudat eivät ole oikein pyynnissä", sanoi vihreiden Jenni Pitko.

Seuraavaksi aloitetta käsittelee maa- ja metsätalousvaliokunta.

