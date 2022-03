Oravat lisääntyivät kuusen runsaan siemensadon turvin

Lumijälkilaskentojen perusteella oravia on monin paikoin kaksin- tai kolminkertaisesti viime kevättalveen verrattuna.

Kaarlo Asikainen

Orava hyötyy kuusen runsaasta siemensadosta.

Oravakanta on kasvanut kuusen runsaan siemensadon ansiosta reippaasti viime vuodesta, ilmenee alkukevään riistakolmiolaskennoista.

Oravia on monin paikoin kaksi tai jopa kolme kertaa enemmän kuin viime vuonna.

Oravakannan hyppäys poikkeaa pidemmän aikavälin trendistä. Oravakanta on 34 vuoden aikana supistunut kolmannekseen.

"Suuri osa vuosittaisista lumijälkihavainnoista myötäilee pitkän aikavälin trendejä. Joka vuosi tulosten joukkoon mahtuu myös yllätyksiä. Lajien kantojen lyhyen aikavälin muutoksiin vaikuttavat esimerkiksi ravintotilanne, taudit ja pedot, pienillä petonisäkkäillä eritoten myyräkannat ja oravalla kuusen käpysato", erikoistutkija Andreas Lindén kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tiedotteessa.

Oravan lisäksi monet muutkin piennisäkkäät ovat taantuneet seurannan aikana. Metsäjänis- ja kettukannat ovat vaipuneet keskimäärin alle puoleen, lumikkokanta noin kolmannekseen ja kärppäkanta viidennekseen 34 vuodessa.

Kehityksessä on alueellisia eroja. Metsäjänis on taantunut erityisesti Suomen eteläosassa. Oravan, kärpän ja lumikon taantuminen on painottunut pohjoiseen.

Saukon ja näädän kannat ovat pysyneet valtakunnallisesti vakaina. Saukkokanta on kuitenkin runsastunut Etelä-Suomessa, kun taas näädän kanta on taantunut etelässä ja kasvanut pohjoisessa.

Muista piennisäkkäistä poiketen rusakko on runsastunut voimakkaasti. Rusakon lumijälkitiheydet ovat jopa 10–20 suurempia kuin laskentojen alettua 33 vuotta sitten.

Lumijälkien kolmiolaskenta on tärkein väline monen pienriistalajin kannanseurantaan. Laskennasta huolehtivat tuhannet vapaaehtoiset metsästäjät ja sitä koordinoi Luke. Kuluvana talvena laskettiin kaikkiaan 672 kolmiota, joista 576 oli riistakolmioita ja 96 Etelä- ja Länsi-Suomen viljelymaisemiin painottuvia peltokolmioita.

Riistakolmion jokainen sivu on neljä kilometriä pitkä, joten laskijat kulkevat yhteensä 12 kilometrin pituisen laskentalinjan. Peltokolmion sivujen pituus on kaksi kilometriä.

