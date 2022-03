Video: Juutuanjokea pidetään edelleen jopa Euroopan parhaana taimenjokena – jokeen nouseva taimen kasvaa joskus erittäin kookkaaksi

Lumi sulaa, ja monen kalamiehen ajatukset ovat jo tulevan kauden kalareissuissa. Pääsimme viime syksynä ivalolaisen kalamiehen ja perhontekijän kanssa Juutuanjoelle taimenta narraamaan. Video kertoo toisesta taimenpäivästä. Ensimmäisenä päivänä ei taimenta tavattu.

"Eilen oltiin Saukkonivassa, nyt ollaan tultu muutama kilometri ylöspäin Ylänivaan. Hyvän näköstä on virta täälläkin, ja tuossa on pullonkaulaniska, aivan potentiaalinen taimenen oleskelupaikka", Olavi pohtii.

Olavi pääsee heti väsyttelemään harjuksia, aivan mukavan kokoisia vielä. Mutta sitä saamme odottaa sinnikkäämmin, että pääsemmekö näkemään Juutuan taimenen tänään. Lopulta se meille suodaan. Pieni taimen ottaa kiinni, ja Olavi saa sen taitavasti väsyteltyä rantaan.

"Kyllä on kaunis väri, laitetaan se takaisin uimaan", Olavi toteaa.

Hän ottaa kalan kauniisti kolhimatta rantakiven ääreen, ja nopean ihailevan vilkaisun jälkeen kala pääsee takaisin vapauteen.

Inarinjärvestä jokeen nouseva taimen kasvaa joskus erittäinkin kookkaaksi. Sen vuoksi Juutuanjokea pidetään edelleen jopa Euroopan parhaana taimenjokena.

Kalastuskohteena Juutuanjoki ympäristöineen on nykyisin tarkoin säädelty ja valvottu. Lupia myönnetään vain tiettynä aikana vuodesta ja rajoitettu määrä vuorokaudessa. Lupamyynti alueelle alkaa huhtikuun 20. päivänä kello 09.00, joten jos mielii tätä jokea kokemaan, kannattaa olla Eräluvat.fi -osoitteessa kärkkymässä juuri tuolloin. Sallitut vieheet ovat uistin ja perho, mitään syöttikaloja ei saa käyttää.

Ja onhan Juutuanjoki mainio retkikohde ilman kalastustakin. Opastettuja koskenlaskureissujakin järjestetään, ja joelle on helppo kävellä koskia ihailemaan. Joiltakin jokivarren parkkipaikoilta on joen rantaan vain muutaman sadan metrin taivallus. Yksi hyvä tapa tutustua jokeen on noin kuuden kilometrin rengasreitti. Siinä pääsee ylittämään joen jännittävää riippusiltaa pitkin. Esimerkiksi Ritakosken ja Haapakosken kuohut ovat ajoittain todella vaikuttavat.

Vain noin 190 kilometrin pituinen Juutuanjoki laskee Inarinjärveen keskellä Inarin kylää. Vuolas ja koskia täynnä kuohuva joki on kautta aikain ollut tärkeä ravinnon tarjoaja alueen väestölle. Ja nyt se on tärkeä tulon ja virkistyksen tuoja matkakohteena. Siellä käyvät rentoutumassa ja luonnosta nauttimassa niin paikalliset kuin turistitkin.

Viime vuosisadalla tarinat Juutuanjoen kalansaaliista olivat aika huimia. Loppuun lisättiin usein toteamus: ”Uskokoon ken tahtoo, totta se kuitenkin on.” Nykyään on syytä olla erittäin onnellinen jokaisesta taimenesta, jota pääsee joella tervehtimään.