Erä

Kamera on jo valmiina, sääksiä odotetaan pesälle hetkenä minä hyvänsä – ennätysvuonna sääksenpesään kurkistettiin 2,9 miljoonaa kertaa Erä Sääksikamera on osa WWF:n Luontolive-palvelua. Aiemmin kamerat ovat taltioineet muun muassa saimaannorpan, kyyn, rupiliskon ja taimenen elämää.

WWF, kuvakaappaus vuoden 2021 sääksikamerasta

Sääksi on iso kalaa syövä petolintu, jonka kanta on Suomessa elinvoimainen, pareja on noin 1 400. Linnuilla on paikoin pulaa sopivista pesäpaikoista, sillä ne rakentavat pesänsä useimmiten vanhan, jykeväoksaisen puun latvaan.

Suora lähetys sääksenpesältä alkaa 5. huhtikuuta jo kuudennen kerran, tiedottaa WWF. Sääksiä odotetaan Saimaalla sijaitsevalle pesälle hetkenä minä hyvänsä. Aikaisempina vuosina linnut ovat saapuneet varsin täsmällisesti huhtikuun kymmenennen päivän tienoilla. Viime keväänä ne palasivat muuttomatkaltaan Länsi-Afrikasta 12.4. Sääksien pesänrakennusta, munien hautomista ja poikasten varttumista kurkisteltiin ennätysvuonna 2020 peräti 2,9 miljoonaa kertaa. Viime vuoden tapaan kameraan on asennettu myös mikrofoni. Sääksisäätiön puheenjohtaja Ilmari Häkkinen pitää todennäköisenä, että sääkset saapuvat tutulle pesälleen tänäkin keväänä. Säätiö on mukana asiantuntijakumppanina. ”Sääksi on hyvin paikkauskollinen, joten pari kyllä saapuu samalle pesälle kuin aikaisempina vuosina, kunhan kumpikin selviää pitkästä muuttomatkasta. Hyvillä pesäpaikoilla poikkeaa monesti muitakin sääksiä katselemassa, mutta pesän pysyvät asukkaat yleensä onnistuvat häätämään ne”, Häkkinen sanoo. Pesältä on kesän lopulla lentänyt tyypillisesti 2–3 poikasta. Viime keväänä toukokuussa sääksipari äkkiä lopetti muniensa aktiivisen hautomisen. Syynä saattoi olla emojen ravinnonpuute tai munien hedelmöittymättömyys. Yhtä kaikki kyse oli tavallisesta ja luonnollisesta ilmiöstä, todetaan WWF:n tiedotteessa. ”Samalla se oli konkreettinen muistutus siitä, ettemme voi, halua emmekä saa pyrkiä vaikuttamaan kameran välittämiin luonnon tapahtumiin vaan ainoastaan seurata niitä sopivan välimatkan päästä kuvauskohteita häiritsemättä”, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen. Hän arvioi, että sääksikameran suosion syynä on Saimaan upeiden näkymien lisäksi varmasti ainakin se, että linnut näkyvät kuvassa suuren osan ajasta. "Uskon myös, että luonnon tarkkailu, vaikka virtuaalisestikin, on epävarmoina aikoina tuonut monelle iloa ja lohtua.” Kevään aikana avautuu kaksi muutakin liveä. “Avaamme aivan uuden, vielä yllätyksenä pidettävän, kameran pääsiäisen jälkeen. Monelle jo kovin rakas Norppalive aukeaa toukokuun alussa.” Sääksikamera on jo auki ja sen löytää osoitteesta wwf.fi/luontolive/sääksi. Aiheet Saimaa Sääksisäätiö WWF luontolive sääksi sääksilive