Vapaa-ajankalastajat ärähtävät: Voimayhtiöiden toteutettava kalatievelvoitteensa

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vaatii voimayhtiöitä toteuttamaan niille määrätyt kalatievelvoitteet. Lisäksi se haluaa, että hallitus muuttaa vesilakia siten, että kalakannoille ja kalastukselle vahinkoa aiheuttaville vesivoimayhtiöille voidaan jälkikäteen määrätä kalatievelvoite.

Pienvesivoimaloita on Suomessa 154 kappaletta. Alle viiden megawatin pienvesivoimaloiden osuus Suomen vesivoiman energiantuotannosta on viisi prosenttia, mutta niiden aiheuttama vahinko Suomen vaelluskalakannoille kalastusjärjestön mukaan tästä huolimatta on mittava.

"Vaelluskalakannoistamme on vain rippeet jäljellä ja kaikki jäljellä olevat vaeltavat taimenkannat ovat uhanalaisia. Niiden kutujoet katkeavat tavallisesti pienvoimaloiden patoihin", järjestö ärähtää kannanotossaan.

Kalastusjärjestön mielestä voimayhtiöiden halukkuus rakentaa vapaaehtoisesti kalateitä on olematon ja toisaalta julkinen rahoitus kalateiden rakentamiseksi on riittämätöntä.

Kymmenissä voimaloissa ei ole järjestön mukaan toteutettu niiden luvissa määrättyjä kalatievelvoitteita. Lisäksi 50 vanhalle voimalalle ei ole aikoinaan määrätty mitään kalatalousvelvoitetta, joten niille ei myöskään voida jälkikäteen määrätä kalateitä nykyisen vesilain mukaan.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö teki vuosi sitten yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF Suomen kanssa esityksen vesilain tarkistamiseksi, niin että lupaviranomainen voisi hakemuksesta määrätä kalatalousvelvoitteen sellaiseen lupaan, johon velvoitetta ei ole aikaisemmin sisältynyt. Vaikka esitykseen on suhtauduttu suopeasti, vapaa-ajankalastajat harmittelevat sitä, että asia ei ole hallituksessa edennyt mihinkään.

"Uhanalaiset vaelluskalakantamme tarvitsevat toipuakseen esteettömiä jokia sekä vahingon aiheuttajan maksamaan kalatiet", Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kannanotossa linjataan.