Lieksalaisen metsästysseuran jäsenyyttä voi hakea kuka vain – seuraan tarvitaan lisää jäsenvirtaa

Ei metsästysharrastuksen aloittaminen ole aivan niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella, edes Lieksassa Pohjois-Karjalassa.

Lieksan riistanhoitoyhdistyksen tuore puheenjohtaja Reijo Kortelainen kehotti vuosikokouksessa alueen metsästysseuroja madaltamaan kynnystä ottaa nuoria seurojen jäseneksi.

Kortelainen on myös lieksalaisen metsästysseuran Pielisen Riistamiesten puheenjohtaja. Seura näyttää mallia ja on avannut mahdollisuuden kaikille halukkaille hakea seuran jäsenyyttä riippumatta siitä missä päin Suomea asuu.

Tätä mahdollisuutta on myös mainostettu esimerkiksi Metsästäjä-lehdessä.

Nuorisojäseneksi voi seuran kokous valita alle 20-vuotiaan kirjallisen anomuksen perusteella. Nuorisojäsenet maksavat puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.

Aikuiset seuran jäsenyyttä anovat haastatellaan, eikä heillä saa olla kontollaan metsästysrikoksia. Kahden seuran jäsenen pitää myös suositella heitä jäseneksi.

”Emme ole mukana Metsästäjäliiton-nuorisokampanjassa, nuorten huomioiminen on ollut oma-aloitteista”, sanoo Kortelainen.

Hankalien jäsenyyden hakuehtojen lisäksi metsästysharrastuksen aloittaminen voi tyssätä monella yksinkertaisesti rahan puutteeseen.

”Rahaa pitäisi perheissä riittää monenlaisiin pakollisiin menoihin, mutta eurot eivät välttämättä riitä perheissä missä on työttömyyttä tai vanhempi on yksinhuoltaja. Kunpa metsästyksestä ei tulisi koskaan eliitin harrastus Suomessa.”

Aivan ensin on suoritettava metsästäjätutkinto, jonka suorittaminen maksaa 20 euroa. Kun tutkinnon on läpäissyt, on maksettava riistanhoitomaksu, joka kuluvana metsästysvuonna on suuruudeltaan 33 euroa ja seuraavana metsästysvuonna 39 euroa.

Aseen hankintalupa kustantaa 86 euroa ja sen saamisen jälkeen pitäisi jäädä vielä rahaa aseeseen.

Pakollisten tutkintojen ja maksujen suorittamisen jälkeen voi pyrkiä metsästysseuraan tai yrittää saada lupia valtion maille.

Pohjoiskarjalaisissakin metsästysseuroissa liittymismaksut ovat kolminumeroisia lukuja, kertoo Kortelainen.

Hänen mukaan Pielisen Riistamiehissä avoimesta jäsenhankinnasta päätettiin seuran kokouksessa keskustelun jälkeen.

Seura on alun perin perustettu Enso Gutzeitin henkilökunnan metsästysseuraksi. Tällä hetkellä kaikki yli 33 000 hehtaaria metsästysmaita on vuokrattu Tornatorilta. Vuokriin kuluu 17 000–18 000 euroa vuodessa.

Jäseniä seurassa on noin 150, joiden käytössä on seuran oma metsästysmaja.

”Euro on hyvä konsultti. Jäsenmaksun maksajia siirtyy huomattavasti enemmän autuaammille jahtimaille kuin mitä seuraan tulee uusia jäseniä. Jos jäsenmaksu halutaan säilyttää nykyisensuuruisena, seuraan tarvitaan lisää jäsenvirtaa.”

