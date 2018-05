Ahvenanmaa päätti: Kotieläinten kimppuun hyökkäävän suden saa ampua heti

Ahvenanmaan maakuntahallitus linjasi viime viikolla, että kotieläinten omistajat saavat suojella eläimiään, jos susi hyökkää niiden kimppuun. Asia on tullut saarimaakunnassa ajankohtaiseksi, sillä talven aikana Ahvenanmaalle on tullut jäitä pitkin susia ja kotieläinten laidunkausi on alkamassa.

Toistaiseksi sudet eivät ole vahingoittaneet eläimiä. Tähän asti Ahvenanmaalla ei ole ollut susikantaa.

Ahvenanmaalla on itsehallinto, joten siellä ei noudateta Manner-Suomen lakeja ja linjauksia riista-asioissa.

"Heillä on oma lainsäädäntönsä metsästyksen osalta", kertoo julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen Suomen riistakeskuksesta.

Ahvenanmaan susilinjaus on tällainen: "Jos hyökkäystä ei pystytä keskeyttämään säikyttämällä sutta tai susia pois varoituslaukauksella tai muulla sopivalla tavalla, suden tai sudet saa tappaa".

Ohje koskee tilannetta, jossa susi on hyökännyt kotieläimen kimppuun tai on selvää, että hyökkäys tulee välittömästi tapahtumaan. Tällaiseksi tilanteeksi tulkitaan esimerkiksi se, jos peto on kotieläinten aidatulla laitumella.

Suden saa tappaa myös muu henkilö kuin kotieläinten omistaja. Lopetetusta sudesta tulee välittömästi tehdä ilmoitus poliisille ja Ahvenanmaan maakuntahallitukselle. Nyt toukokuussa annettu päätös on voimassa elokuun loppuun asti.

Susi on myös Ahvenanmaalla rauhoitettu eläin ja sama EU:n direktiivi lajin suojelua koskien on voimassa myös Ahvenanmaalla. Maakuntahallitus toteaa päätöksessään, että se seuraa susikannan kehitystä Suomessa ja sitä, vaarantaako nyt annettu päätös Suomen susikantaa.

Riistakeskuksen Härkösen mukaan Ahvenanmaan linjaus vastaa pitkälti Manner-Suomessa sovellettavaa pakkotilasäännöstöä. Sen mukaan suden saa pakon edessä ampua, mutta asiasta tehdään jälkeenpäin poliisitutkinta.

"Ahvenanmaalla on muun muassa lammastaloutta jonkin verran ja alue on pieni, joten heidän päätöksensä on ymmärrettävä. Myöskään sähköaidan pystyttäminen ei kävisi kivisillä mailla käden käänteessä. Se olisi usein niin sanottu muu tyydyttävä ratkaisu", Härkönen arvioi.

Ahvenanmaan susipäätöksestä uutisoi ensimmäisenä Landbygdens Folk -lehti.