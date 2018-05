Suurimpien haukien lisääntymiskyky on paras – Haukiseura suosittelee jättämään isot vonkaleet rauhaan

Perinteisesti on ajateltu, että hauen kutu käynnistyy, kun veden lämpötila lähestyy seitsemää astetta. Tämä on kuitenkin raaka yleistys, sillä kudun käynnistymiseen vaikuttavat monet eri seikat, tiedottaa Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö.

Eteläisten merialueiden osalta voi karkeasti todeta, että kutu käynnistyy huhtikuun loppupuolella ja pääjoukkojen kutu on yleensä ohi ennen toukokuun puoliväliä.

Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön mukaan hauenkalastus on tällä hetkellä erittäin suosittua. Perinteisesti kutua edeltävä sesonki on yksi parhaista hetkistä kymppikalan tavoitteluun, joten kalastuspaine on tunnetuilla kutualueilla ajoittain kova.

Viime vuosina osa aktiivisista hauenkalastajista on päättänyt jättää suosituimmat kutulahdet sekä fladat rauhaan. He aloittavat kalastuskautensa vasta kudun ollessa pääosin ohi ja kalastuksen sijaan keskittyvät kudun tarkkailuun.

Erityisesti Pohjanlahden rannikolla hauet nousevat puroja pitkin kudulle mataliin vesialtaisiin eli fladoihin ja kluuvijärviin.

”Hauen merkitys niin vapaa-ajankalastajien kuin kalastusoppaidenkin toiminnan kannalta on erittäin suuri, joten tällaisten omaehtoisten rajoitusten käyttöön otto on suositeltavaa.”

Jos talven aikana kertynyttä poltetta kalavesille on kuitenkin päästävä purkamaan, on erityisesti emokalojen vapauttaminen tärkeää, vapaa-ajankalastajat muistuttavat.

Suomen Haukiseura haluaa edistää vastuullista hauenkalastuskulttuuria. Seura julkaisee ja ylläpitää suurhaukien vapauttajien kunniataulukkoa.

Suurhauen vapauttanut saa nimensä kunniataulukkoon. Vapautetun hauen pitää olla vähintään seitsemänkiloinen tai sata senttiä pitkiä. Tieto suurkalojen olemassaolosta lisää vesistön arvostusta virkistyskalastuskohteena.

Haukiseura suosittelee haukea kalastaville, että he asettavat itselleen henkilökohtaisen ylämitan. Varsinkin merialueen haukikannat osoittavat taantumisen merkkejä.

Vapakalastuksen pyyntipaine kohdistuu suuriin yksilöihin, joiden lisääntymiskyky on paras ja jotka tuottavat geneettisesti vahvimpia jälkeläisiä.