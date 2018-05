Lieksan riistanhoitoyhdistys ei allekirjoittanut SRVA-sopimusta – poliisi neuvottelee uuden tahon kanssa sopimuksesta

Poliisilaitosten ja riistanhoitoyhdistysten välinen sopimus suurriistavirka-avun (srva) käytännön toteutuksesta on uudistettu.

Riistanhoitoyhdistykset ovat laajalti allekirjoittaneet sopimuksen.

Lieksan riistanhoitoyhdistys lienee yksi ainoista koko maassa, joka on jättänyt sopimuksen allekirjoittamatta. He päättivät selvityttää perin pohjin, ovatko sopimuksen kirjaukset esimerkiksi metsästäjien vakuutus- ja oikeusturvan osalta kohdillaan.

Itä-Suomen poliisilaitoksen ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen kertoo, että toistaiseksi poliisi hoitaa Lieksan srva-tehtävät.

”Olemme käyneet neuvotteluja vakuuttavan tahon kanssa, joka on kiinnostunut tekemään Lieksan srva-tehtävien hoitamisesta määräaikaisen sopimuksen.”

Kolme tärkeintä uutta kirjausta sopimuksessa ovat hälytyspuhelimen käyttö, tehtävien kirjaus Oma riista -palveluun sekä 400 euron korvaus tietyistä suurpeto- ja villisikatehtävistä, sanoo Suomen riistakeskuksen srva-vastaava Reima Laaja.

Srva-hälytykset tehdään ensisijaisesti valtakunnalliseen hälytysnumeroon. Riistanhoitoyhdistykset vastaavat, että numerossa on aina ajan tasalla olevat yhteystiedot.

Tehtävien kirjaus Oma riista -palveluun helpottaa muun muassa tilastointia.

Sekä hälytysnumero että Oma riista -palvelun hyödyntäminen ovat olleet jo käytössä ennen uutta sopimusta. 400 euron suuruisen korvauksen maksaminen suurpetoihin ja villisikoihin liittyvistä jäljestys-, karkottamis- ja poistamistehtävistä on merkittävin muutos.

”Tähän asti kulujen korvaus on ollut hyvin satunnaista ja erilaista eri puolilla maata. Tehtäviä on tehty pääasiassa omalla kustannuksella. Korvauksen kirjaaminen sopimusmalliin on hyvä parannus”, toteaa Laaja.

Sopimusmallin luonnosteli Poliisihallitus, ja riistakeskus antoi lausunnon siitä. Riistanhoitoyhdistyksissä riistakeskuksen rooli aiheutti jonkin verran närää.

Riistahallintolain mukaan Suomen riistakeskuksen yhtenä tehtävänä on riistanhoitoyhdistysten toiminnan tukeminen ja ohjaaminen, huomauttaa Laaja.