Yli 30 karhuvahinkoa mehiläistarhoilla tänä keväänä – viime vuonna vahinkoja korvattiin 124 000 eurolla

Karhu kaivoi reitin mehiläispesien luo sähköaidan ali, missä oli virta päällä. Jo viime vuonna mehiläistarhalla vieraillut karhu palasi uudestaan ja rikkoi neljä pesää. Lunta oli vielä puoli metriä ja sähköpaimenta oltiin vasta viemässä paikalle.

Näitä vahinkokuvauksia on kertynyt kuluvan kevään aikana jo kymmeniä.

Suomen Mehiläishoitajain liiton mehiläishoidon neuvoja Marita Martikkala tilastoi ja merkitsee kartalle kaikki karhujen vuosittain aiheuttamat vahingot mehiläistarhoilla.

Tähän mennessä kevättä vahinkoilmoituksia on ehtinyt tulla yhteensä 32 ja pesiä on menetetty 70, Martikkala kertoo. Hän kuvailee kevättä tavanomaiseksi.

"Tavanomaisuudesta hieman poikkeavaa on asutuksen lähellä rohkeasti liikkuvien karhujen määrän kasvu."

Eteläisin karhuvahinko on tänä vuonna tapahtunut Miehikkälässä. Siellä karhu rikkoi 100 metrin päässä talosta kaksi pesää.

Tarhan ympärillä oli sähköaita, jossa ei vielä ollut virtaa. Karhu on käynyt kolmena vuonna peräkkäin samassa kohteessa.

Esimerkiksi Pirkanmaan Orivedellä ammuttiin toukokuun alussa karhu, joka liikkui todella pelottomasti asutuksen läheisyydessä. Samoilla seuduilla karhu tai karhut ovat rikkoneet mehiläispesiä useiden tarhaajien tarhoilla.

Vahinkoja on sattunut aitaamattomilla tarhoilla, tarhoilla missä sähköaita on pystytetty, mutta siinä ei ole ollut vielä virtaa ja tarhoilla, missä on ollut sähköaita ja virrat päällä.

Entäpä jos tarhaaja valitsisi uuden paikan mehiläispesille karhun vierailun jälkeen?

Mehiläispesien siirtäminen on iso operaatio, jossa on tiettyjä reunaehtoja. Yhden tarhaajan pesien siirto ei usein ratkaise ongelmaa, karhu vain siirtyy seuraavalle tarhalle ja taas seuraavalle, huomauttaa Martikkala.

Jos pesiä aikoo siirtää, on pesien uuden paikan sijaittava yli kolmen kilometrin päässä vanhasta paikasta. Jos pesät sijoitetaan liian lähelle vanhaa paikkaa, mehiläiset eivät osaa suunnistaa uuteen paikkaan, selittää Martikkala.

On myös huomioitava, että pesiä voi siirtää vain öisin, jolloin kaikki mehiläiset ovat paikalla, myös lentävät.

Mehiläishoitajain liitto kannustaa ilmoittamaan kaikista karhuvahingoista. Vahinkoihin on oikeus hakea korvausta, vaikka vahinkoja olisi vain yksi. Jos vahingon kokonaismäärä ylittää 170 euroa, se korvataan.

Viime vuonna karhut aiheuttivat 106 mehiläisvahinkoa. Vahinkojen euromääräinen korvaus oli yli 124 000 euroa.