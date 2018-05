Ministeriö esittää: Karhuja saa ampua viime vuotta enemmän – kiintiö 345 karhua

Maa- ja metsätalousministeriö esittää tämän vuoden kannanhoidollisen karhunmetsästyksen kiintiöksi 345 karhua.

Viime vuonna karhujen metsästyskiintiö oli 255 karhua, joten kiintiö kasvoi 90 karhulla.

Poronhoitoalueen ulkopuolella kiintiö on ministeriön esityksen mukaan 260 karhua, ja poronhoitoalueella viime vuoden tapaan 85. Poronhoitoalueella itäisen alueen kiintiö olisi 10 karhua enemmän kuin viime vuonna ja läntisen vastaavasti 10 pienempi.

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi tämän hetken karhukannaksi 2 130–2 260 yksilöä. Arviossa on huomioitu kevään pentutuotto. Viime vuonna vastaava arvio oli 1 980–2 100.

Karhujen määrä on kasvanut Luken arvion mukaan erityisesti itäisessä Suomessa etenkin vakiintuneen kannan hoitoalueella. Kaikkein selvimmin karhukannan runsastuminen näkyy Kaakkois-Suomen riistakeskuksen toimialueella.

"Karhukanta on Luken mukaan vahvistunut erityisesti Itä-Suomessa, joten kiintiön nosto on tarpeen. Asetuksen tavoite on purkaa karhukannan tihentymiä ja pysäyttää kannan kasvu", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä perustelee tiedotteessa.

Lopullinen päätös karhukiintiöstä tehdään lausuntokierroksen jälkeen. Lausuntokierros päättyy 18. kesäkuuta.

Karhu kuuluu tiukasti suojeltuihin lajeihin, jonka metsästystä säädellään EU:n luontodirektiivissä. Suomessa karhukanta on niin suuri, että sen kokoa voidaan säädellä kannanhoidollisella metsästyksellä.