Jahtikuksa: Itse tehty patruuna toimii toivotulla tavalla, kunhan ruutimäärän kanssa on tarkkana

Jälleenlataus on mukava tapa laajentaa metsästysharrastusta, jos sattuu pitämään pienestä käsityöstä. Jos perheessä on useita ampujia, tai yksikin joka harjoittelee runsaasti, voi panoksia itse tehtailemalla päästä jonkinlaisiin säästöihinkin.

Mutta pääasia on se, että itse lataamalla saa säädettyä patruunoitaan omaan harrastukseen ja tilanteisiin sekä aseisiin sopivaksi.

Jahtikuksan metsästystiimiläinen Mika Pihlaja on pitkään ladannut itselleen sopivia patruunoita. Videolla Mika todistaa, että kokeneellekin tulee virheitä. Lataajan on oltava tarkkana, kun ladataan suuria määriä patruunoita. Toimenpiteenä patruunan rakentaminen on sinänsä aika helppoa. Ja on jännittävää mennä radalle kokeilemaan omien patruunoiden toimivuutta.

Kuten videon tarinasta huomaamme, ruutimäärän kanssa on oltava tarkkana. Kun lähdetään hakemaan sitä oikeaa latausta, kannattaa aloittaa asteikon lievemmästä päästä ja edetä pikku hiljaa.

Mika käyttää latauksissaan Vihtavuoren ruutia ja Vihtavuoren Reload App -sovellusta, josta näkee patruunoiden ”reseptejä” nopeasti.