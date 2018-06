Pukkelon Erän jahtimiehet pitävät ovet auki nuorille – koko maassa 22 metsästysseuraa mukana nuorisokampanjassa

Metsästysseuratoiminta saattaa tarkoittaa hyvinkin pölyttyneitä ja aikansa eläneitä tapoja sekä sääntöjä, joista irrottautuminen harvoin onnistuu muutaman uudistusmielisen voimin.

"Maailma muuttuu, myös metsästysseuratoiminnan on muututtava", sanoo outokumpulaisen metsästysseuran Pukkelon Erän puheenjohtaja Kari Saukkonen.

Hän puhuu innokkaasti fiksujen nykynuorien puolesta ja haluaa saada heitä metsästysharrastuksen pariin.

Pukkelon Erä on nuori, vuonna 2016 perustettu seura. Saukkonen kertoo, että heillä päätös nuorisotoiminnasta oli helppo tehdä, kun päästiin aloittamaan puhtaalta pöydältä.

"Nuoret turvaavat metsästysharrastuksen tulevaisuuden, uusia tekijöitä on kasvatettava seuroihin."

Perinteisen kaavan mukaan nuori käy ensin suorittamassa metsästäjätutkinnon ja tulee sitten seuratoimintaan mukaan, pahimmassa tapauksessa vasta noin 18-vuotiaana.

"Se on vaikea paikka tulla siinä iässä mukaan kiinteäksi porukaksi hitsautuneeseen iäkkäämpien metsästäjien joukkoon. Nuoret pitää saada mukaan toimintaan jo hyvissä ajoin."

Saukkonen ei ole tyytynyt vain puhumaan fiksuista nuorista. Yhdessä muiden Pukkelon Erän jäsenten kanssa hän vei kuusi metsästyksestä ja seuratoiminnasta kiinnostunutta nuorta melontaretkelle Ilomantsiin Koitajoelle.

13-vuotias Eemeli Valjus ja 14-vuotias Ate Naumanen olivat mukana melomassa.

"Yllättävän hyvin nämä vanhemmat metsästäjät osasivat meille ohjelmaa järjestää", Valjus toteaa hyväntahtoisesti virnistellen.

Hän ei ole vielä suorittanut metsästäjätutkintoa, sen aika voisi olla vuoden päästä. Luonnossa harrastaminen ja luonto kiinnostavat.

"Metsästyksestä ja Pukkelon Erästä kiinnostuin Kari Saukkosen innoittamana. Häneen tutustuin sukellusharrastuksen kautta."

Ate Naumanen suoritti metsästäjätutkinnon jo 11-vuotiaana ja sekä hirvi- että karhumerkki ovat ammuttuina. Naumanen on tullut harrastuksen pariin isän esimerkistä, joka on myös Pukkelon Erän perustajajäseniä.

Molemmat pojat ovat sitä mieltä, että oman ikäistä seuraa pitää ehdottomasti olla mukana toiminnassa.

Metsästäjäliitolla on meneillään nuorisokampanja, jonka tavoitteena on madaltaa nuorten kynnystä päästä metsästysseuran jäseneksi. Tähän mennessä kampanjaan on ilmoittautunut 22 metsästysseuraa eri puolilta Suomea.

Nämä seurat ilmoittavat hakevansa uusia, erityisesti nuoria jäseniä toimintaan mukaan. Joko koko Suomen alueelta tai omasta maakunnasta.

Liitto on sitoutunut maksamaan kampanjan aikana 50 euroa per nuori ennen 31.12.2017 perustetuille metsästysseuroille, jotka ottavat vähintään viisi nuorta jäseneksi.

Kampanjaan voivat osallistua myös liittoon kuulumattomat metsästysseurat.

Rahat on tarkoitettu nuorten liittymismaksujen kattamiseksi 50 euroon saakka. Kampanjassa kannustetaan myös ottamaan liiton nuorisoystävälliset säännöt käyttöön.