Susikannan painopiste heilahti Länsi-Suomeen – idässä pulaa hirvistä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanta-arvion mukaan Suomessa eli maaliskuussa 20 susilaumaa, joiden reviiri on kokonaan Suomen puolella. Vuosi sitten laumoja oli 14. Vuonna 2015 tehdyn kannanhoitosuunnitelman tavoitteena on saada maahamme 25 susilaumaa.

Suomen sudet ovat levittäytyneet Länsi-Suomeen muun muassa ravinnon perässä. Susien määrä läntisellä kannanhoitoalueella on pompannut kolmanneksella 70–80 yksilöstä noin 108–122:een. Laumoista 16 on asettunut länteen.

Suurin muutos on Pohjanmaalla, jossa susien määrä on kaksinkertaistunut neljään laumaan.

Luken tutkimusprofessorin Ilpo Kojolan mukaan susien lisääntyminen lännessä johtuu monesta syystä. Useimmat alueelle asettuneet susiparit saivat pentuja keväällä 2017. Susille on myös tarjolla enemmän ravintoa kuin itäisessä Suomessa.

Itä-Suomessa on yhdeksän laumaa, joista viisi liikkuu rajan molemmin puolin. Susia on yhteensä 52–57. Määrä on pudonnut viime vuoden 75–90 yksilöstä. Susien vähenemisen syitä idässä ei täysin tiedetä. Yksi syy on hirvien vähyys. Kojola pitää myös salametsästystä yhtenä mahdollisena syynä susien vähenemiseen.

Poronhoitoalueella liikkuu ainoastaan muutama susi.

Koko Suomessa on susia 165–190 eli vajaa kymmenes enemmän kuin viime vuonna. Jos rajareviirillä elävät sudet lasketaan mukaan, susia on 180–205.

"Susien määrä kasvaa kymmenillä prosenteilla, kun pennut syntyvät pian", Kojola huomauttaa.

Hän pitää susikannan kasvua ja levittäytymistä toivotunlaisena kehityksenä kannanhoidolliseen tavoitteeseen nähden.

Uutuutena Luke tuottaa syksyllä susien määrästä matemaattisen ennusteen, jossa huomioidaan syntyneet pennut ja kuolleisuus. Malli palvelee muun muassa riistahallintoa, joka päättää susien pyynnin poikkeusluvista ja valvoo lajin suotuisan suojelun tasoa.

Susien kuolleisuus on Kojolan mukaan vähentynyt noin 25 prosenttiin kannasta. Vuoden 2016 kannanarviossa kuolleita susia oli 79, vuonna 2017 yhteensä 58 ja tänä vuonna 25 yksilöä.

Viime elokuun jälkeen susia on kaadettu poikkeusluvilla ja poliisin määräyksestä yhdeksän yksilöä. Lisäksi kolme sutta ammuttiin koiran kimpusta. Viisi sutta kuoli liikenteessä.

Pennuista suhteellisen suuri osa menehtyy luonnollisista syistä. Ensimmäistä kertaa pentuja saava naaras synnyttää keskimäärin liki neljä pentua.