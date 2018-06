Video: Minna Simonen jallittaa Tenon lohia: "Nyt on vähän isompi kiinni – ei haavi riitä"

Minna Simosen YouTube-kanavalla mennään harrastuskirjon mukaan, syksyt metsästellään ja kesät kalastellaan. Lisäksi kanavalla on mukana Minnan itse tekemät perhot.

"Kalastus on yksi tärkeimmistä harrastuksista", Minna summaa.

Viime kesän runsaat sateet mahdollistivat pohjoisen reissulla rantakalastuksen Tenon varressa.

"Kala kulki liki rantoja siinä kohdalla missä kalasteltiin, videon päivänä oli paljon tapahtumia. Siinä oli hyvät paikat rantakalastamiseen. Pohjoisen reissuilla kalastetaan lohta ja Teno-joella kalastan lohiperhoilla, pääsääntöisesti putkiperholla."

Ensimmäisen kerran Miina kävi pohjoisessa kalalla 2003, sen jälkeen kalareissusta on tullut kesän odotetuin lomamatka. Harrastukseen on tullut rajoituksia jonkin verran vuosien varrella.

"Soutamalla saa käyttää Tenolla tällä hetkellä kolmea vapaa, erittäin rajoitettua on aika. Itsekseen kalastus on todella rajoitettua, vähän kuin kävisit töissä. Rannalta pystyy itsekseen kalastamaan, mutta siinäkin on tänä päivänä paljon rajoituksia", Minna Simonen summaa.