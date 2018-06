Miksi susi suututtaa? MT:n suuri metsästyskeskustelu Erämessuilla klo 15 – katso suora lähetys!

Maaseudun Tulevaisuus on kutsunut osastolleen Riihimäen Erämessuille joukon metsästäjiä ja erävaikuttajia haastateltaviksi. Lehden erätoimittaja Sari Penttinen johtaa keskustelua. Paikalla on myös päätoimittaja Jouni Kemppainen.

Penttinen yrittää, muun muassa, saada selville bloggaaja Riikka Hurskaiselta, millaista palautetta sosiaalisessa mediassa aktiivinen metsästäjä saa muilta metsästäjiltä? Entäpä metsästyksen vastustajilta?

Hurskainen pitää suosittua Metsänneito-blogia. Sen lisäksi hänellä on monia muita sosiaalisen median kanavia.

Susiuutisointi herättää aina suuria tunteita. Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus tai Suomen riistakeskus onnistuvat harvoin lausumaan susista mitään, mikä miellyttäisi merkittävää osaa metsästäjistä.

Erätalousneuvos Vesa Ruusila maa- ja metsätalousministeriöstä osallistuu keskusteluun ja kommentoi tuoretta suden kanta-arviota.

Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari on liiton käyntikortti, jonka työnkuvaan kuuluu paljon julkisia esiintymisiä mediassa. Liitolta toivotaan ajoittain tiukempia kannanottoja. Siitari kertoo, millainen liiton viestintästrategia on ja millainen tiedottaminen on strategian mukaista.

Keskusteluun osallistuu myös Jahtikuksa-mediakanavan yrittäjä ja Metsästäjäliiton entinen toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies.

Mihin asioihin hän voi ottaa räväkämmin kantaa eräalan yrittäjänä ja metsästäjänä kuin liiton toiminnanjohtajana? Entä onko jotain, mitä metsästysvideoissa ei pidä näyttää?