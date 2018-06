Posion yli 1 100 kanalintulupaa valtion maille myytiin loppuun viidessä minuutissa

Länsi- ja Etelä-Lapin luvat kanalintujen pyyntiin valtion maille tulivat myyntiin torstaina kello 9.00. Puolilta päivin lupakiintiö oli myyty täyteen Posion, Ranuan ja Muonion alueille, tiedotti Metsähallitus.

Posion kanalintuluvat loppuivat viisi minuuttia myynnin aloituksen jälkeen. Lupavuorokausia oli yli 1 100.

Muonio ei ole Metsähallituksen mukaan varsinaisesti metsästäjien suosikkialue, mutta siellä kiintiö oli kaikkein pienin torstaina myyntiin tulleista alueista, vain 200 lupavuorokautta.

"Metsästäjien ei kannata luopua toivosta, vaikka suosikkialue alue olisi halutuille päiville myyty loppuun. Osa jättää ostoskoriin siirrettyjä lupia lunastamatta saatuaan luvan muualta, jolloin luvat palautuvat muiden ostettaviksi", lohdutetaan Metsähallituksen tiedotteessa.

Kanalintulupia tulee kesäkuussa myyntiin noin puolet edellissyksyn kokonaiskiintiöstä. Riistalaskentojen tulosten selvittyä tulevat loput luvat myyntiin elokuun lopussa.

Metsähallituksen mukaan Eräluvat-verkkokauppa on toiminut hyvin. Jos luvan hankinta ei ole onnistunut, syynä on ollut kiintiön täyttyminen.

Keskiviikkona tulivat myyntiin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden luvat, lupia oli tarjolla vielä lokakuun alkupäiville jokaiselle alueelle.

Perjantaina kello 9.00 aletaan myydä lupia Ylä-Lappiin. Enontekiöön lupavuorokausia on yhteensä yli 2 700 jakautuen neljälle eri lupa-alueelle, joista Käsivarsi suurin 900 lupavuorokaudella.

Utsjoen kiintiö neljälle eri alueelle on hieman yli 2 100 lupaa. Eniten lupia on Kaldoaiviin, 700 kappaletta.

Eniten lupavuorokausia on tarjolla Inariin, yhteensä yli 2 700 kahdeksalle eri lupa-alueelle. Pienin kiintiö on Kutturaan, sinne lupia on vain 66. Suurin kiintiö on Kaamasen alueella, lähes 800 kappaletta.