Mökkeilyä ja metsästystä Suomen itäisimmässä kolkassa: Hattujärven rannalla nautitaan luonnosta

Saunan piipusta kohoaa hentoinen savu. Hattujärvi kimaltelee syksyisen ilta-auringon valossa. Välillä jostain kaukaa kuuluvat aurassa lentävien muuttohanhien ääntelyt, suomenpystykorva Vertti haukahtelee silloin tällöin.

On täydellinen mutta samalla aivan tavallinen syyskuinen lauantai-ilta Ilomantsin Hattuvaaran kylällä, Kuivalaisen perheen mökillä.

Antti Kuivalainen on käynyt poikansa Eetun ja Vertti-pystykorvan kanssa kulkemassa aamusta puolille päivin metsällä metsäkanalintuja etsimässä. Näitä hetkiä varten mökki on Hattujärven rantaan pystytetty.

Mökkitontti ostettiin Laatumaalta vuonna 2004, kertovat Antti ja vaimo Liisa. Vanha hirsitalo oli ostettu jo aiemmin Ilomantsin kylältä.

”Alun perin hirsikehikko oli tarkoitus pystyttää kotijärven rantaan Harkkojärvelle Käenkoskelle. Mutta kun sieltä ei löytynyt tonttia, päädyimme Hattujärvelle.”

Alueelle vetivät hyvät metsästys- ja marjamaat.

Hirsikehikko kasattiin melko nopeasti tonttikaupan jälkeen. Se sai jäädä painumaan talveksi 2005. Vuonna 2006 mökki rakennettiin valmiiksi.

Ennen mökin valmistumista Antti ehti rakentaa saunan ja varaston tontille.

Antti on Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja. Hän eläköityi viisi vuotta sitten Rajavartiolaitokselta.

Vaimo Liisa on vielä työelämässä. Hän vakuuttaa, että mökillä osataan myös olla vain ja rentoutua.

”Kyllä mökillä tulee nukuttua erityisen hyvät yöunet”, hän sanoo.

Mökin ulkomitat ovat 6 metriä kertaa 9 metriä. Neliöitä on yhteensä noin 55.

Liisa ja Antti toteavat, että tilaa on tarpeeksi. Tupaan mahtuu hyvin oleilemaan ja aterioimaan isompikin porukka, keittiönurkkauksessa on kaikki tarpeellinen ruuanlaittoon, ja illan tullen nukkumaan kiivetään yläkertaan parvelle. Katettu kuisti on oleskelutilan jatke.

Aggregaattisähkö muuttui sähköliittymäksi, kun paikallisen sähköyhtiön tarjouksessa hinta oli kohdillaan.

Kevyt viemäröinti, ulkohuussi ja kantovesi ovat muut mukavuudet.

”Kaikki toimii, mitä tarvitaan”, pariskunta toteaa.

Tärkein on toimiva puhelin, eli kännykkäyhteys, kun ollaan Ilomantsin keskustasta noin 40 kilometrin päässä, sanoo Liisa.

Mökkitontti on hehtaarin kokoinen. Mökin, saunan ja varaston lisäksi kota on tärkeä osa etenkin kesäistä mökkeilyä. Kesäaikaan ei sisällä juuri lämmitetä hellaa ruuanlaittoa varten vaan paistellaan kodassa pihvejä ja lettuja.

Liisa kertoo laittavansa mökillä hyvin samanlaista ruokaa kuin kotonakin, yksinkertaisemmin ja helpommin vain.

Yksinkertaisuus ja helppous luonnosta nauttimisen ohella leimaavat Kuivalaisen perheen mökkeilyä.

Ainoastaan syvimmän lumen ja kovimpien pakkasten aikaan noin kolmen kuukauden ajan mökkeilystä pidetään taukoa.

Kun lumet ovat sulaneet, mökille mennään lähes joka viikonloppu. Mökille on helppo lähteä, kaikki tarpeellinen löytyy paikan päältä. Mukaan ei tarvitse napata kuin vaihtovaatteet ja ruokaa, kuvailee Liisa.

Mökkitontilla ei ole kasvimaata tai mitään istutuksia, jotka teettäisivät ylimääräistä työtä. Mutta puolukan varpuja tontilla kasvaa sitäkin enemmän. Ja kun mökiltä lähtee kulkemaan vähän kauemmas, löytyy myös muita marja-apajia.

Viime syksy oli Antin mukaan paras lakkavuosi 40 vuoteen.

Marjasaalis pakastetaan mökillä ja kuljetetaan pakastettuna kotiin.

Mökin sijainti Suomen ja EU:n manner-Euroopan itäisimmässä kylässä tuo luonnon ja luonnoneläimet monin tavoin hyvin lähelle. Esimerkiksi suurpetohavaintoja kertyy paljon. Kevättalvella teeret kerääntyvät Hattujärven jäälle soitimelle.

Aivan keskenään Kuivalaiset eivät mökkeile, vaan mökkinaapureita on muutamia melko lähelläkin saman tien varrella. Syksy etenkin tuo myös ulkopaikkakuntalaisia metsästäjiä alueen vuokramökeille, sillä valtion metsästyslupa-alueet sijaitsevat melko lähellä.

Karhunmetsästyksen aikaan elokuun 20. päivän tienoilla voi sanoa, että kylällä on ilomantsilaisittain aivan hulinaa.

Antti toivoo, että alueen mahdollisuudet luonto- ja metsästysmatkailussa pääsisivät vielä nykyistä paremmin oikeuksiinsa ja matkailijat löytäisivät paikalle.

Tavallisen täydellinen syyskuinen lauantai-ilta ilomantsilaisissa maisemissa viehättäisi varmasti monia aivan kuten se viehättää Kuivalaisen perhettä.