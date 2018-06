Matkailu jatkaa kasvuaan – kiinalaisia tulvii Suomeen

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset Suomessa arvioivat myynnin kasvavan loppuvuonna 5,6 prosenttia, Matkailu- ja ravintolapalvelujärjestö Mara ennakoi suhdannekatsauksessaan.

Ulkomaisten yöpyjien määrä kasvoi tammi–huhtikuussa 6,6 prosenttia. Kiinalaisten määrä kasvoi yli 25 prosenttia. Heidän sekä EU-maista tulevien matkailijoiden määrä odotetaan kasvavan edelleen voimakkaasti tänä ja ensi vuonna.

Kiinalaiset ovat myös siitä hyvä matkailuryhmä, että he kuluttavat reippaasti rahaa. Ongelma on, että he viipyvät vain vähän aikaa, koska ovat yleensä liikkeellä pohjoismaisella ryhmäviisumilla, Maran pääekonomisti Ari Peltoniemi kertoi infossa tiistaina.

Kotimaan matkailun ennakoidaan kasvavan myös, mutta ulkomaista hitaammin. Alkuvuodesta kotimaisten yöpyjien määrä kasvoi 1,5 prosenttia.

Suomella on hyvät eväät kasvattaa matkailua, koska on sijoittunut kärkeen maailman puhtaimman ilman että EU:n puhtaimman ruoan vertailussa sekä kasvu, luottamus- ja korruptiovertailussa.

Suomen matkailuala on kuitenkin vahvasti alijäämäinen, koska suomalaiset matkustavat yhä enemmän ulkomaille. Alijäämä oli peräti 2,3 miljardia euroa viime vuonna, se on kasvanut viidessä vuodessa 1,5 miljardia euroa.

Maran mukaan se johtuu pitkälti Suomen kovista hinnoista. Mara alentaisikin ensimmäiseksi anniskelun arvonlisäveron 24 prosentista 14 prosenttiin.

Anniskelumyynti puhtaaksi alkoholiksi muutettuna laski tammi-huhtikuussa 2,7 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, mikä johtui pääasiassa alkoholiveron kiristyksestä, Mara arvioi.

Ravintoloista nopeimmin kasvoivat pikaruokapaikat, yhdeksän prosenttia.