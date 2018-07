Pieni, mutta paikallisille tärkeä – kunnat ja yhdistykset ottavat huoltamattomia retkeilykohteita hoitaakseen

Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla sijaitseva Peuranpolku on osa Salamajärven kansallispuistoa. Polun pohjoispää ei kuitenkaan kulje puiston mailla.

Alueen kunnat, Lestijärvi, Reisjärvi ja Sievi ovat parhaillaan neuvottelemassa luontopalveluiden kanssa polun pohjoisen osan hoitamisesta. Suunnitelmissa on säilyttää laavut ja kunnostaa pitkospuut. Muuten niistä pitäisi luopua.

Lestijärven kunnanjohtajan Esko Ahosen mukaan polulla on pitkä historia ja se on tärkeä osa alueen erämatkailua. Hän suhtautuu kriittisesti Metsähallituksen kaavailemiin säästöihin.

”Metsähallitus omistaa yli puolet tämän alueen metsistä. Puut osataan kyllä myydä, mutta rahaa ei riitä meille asti.”

Ahosen mukaan kunta toimii alueella ikään kuin huoltoyhtiönä. Samanlaista työtä tehdään myös muualla.

Simon kunnassa sijaitseva jääkärikämppä on osa Suomen sotahistoriaa. Sen läheisyydessä sijaitseva Yliojan laavu on kohde, jonka hoitamisesta luontopalvelut on luopumassa.

Ylläpidon on ottanut vastuulleen läheisessä Ylijokikylässä toimiva Ylijokikylän maa- ja kotitalousseura. Seura otti laavun hoitaakseen viime kesänä, kertoo puheenjohtaja Elina Kumpuniemi.

”Hoidamme laavulle puut ja pidämme sen kyläläisten voimin siistinä. Hoidamme myös paikalla olevaa kuiva-wc:tä. Viime kesänä uusittiin laavun huopakatto. Muitakin pieniä huoltoja olemme tehneet.”

Kumpunimen mukaan jääkärikämpällä vierailee kesän aikana 200–250 ihmistä. Heistä osa pysähtyy myös Yliojan laavulla. Syksyisin kohde on metsästäjien suosiossa. Vierestä avautuva suo on hyvää linnunpyyntialuetta.

”Raivasimme laavun vierestä viime kesänä puita, että näkymä suolle avautuisi paremmin. Tämä kun on niin suosittu paikka”, Kumpuniemi summaa.