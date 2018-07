Kokemäellä jäljitetään pihalla käynyttä ja ihmisille uhitellutta sutta

Kokemäen seudulla jäljitetään poliisin ja virka-apua antavan SRVA:n yhteistoimin torstaiaamuna talon pihamaalla käynyttä sutta.

Kyseinen susi oli ollut noin 10 metrin päässä talon terassilta ja yrittänyt hyökätä ensin koiran kimppuun.

"Tämän jälkeen susi oli uhitellut terassilla olleille kolmelle ihmiselle kyyristymällä, murisemalla ja hampaitaan näyttämällä", kertoo Lounais-Suomen poliisi tiedotteessaan.

Sudesta on poliisin mukaan otettu paikanpäällä valokuvia ja asiantuntija on tunnistanut eläimen varmuudella sudeksi.

Poliisi toteaa, että kyseisen suden käyttäytyminen ihmisiä kohtaan ei ole sudelle lajityypillistä. Luontaisesti susi pyrkii välttämään ihmisasumusta päiväsaikaan ja erityisesti ihmisten kohtaamista.

"Voidaan pitää ilmeisenä, että kyseinen susiyksilö ei syystä tai toisesta kykene hankkimaan ravintoaan luonnosta normaalisti tai sitten se jostakin muusta syystä on menettänyt luontaisen pelkonsa ihmistä kohtaan", poliisin tiedotteessa todetaan.

Tapahtumapaikka on poliisin mukaan maaseutua, mutta kuitenkin melko tiheään asuttua.

"Kyseisen susiyksilön on katsottava aiheuttavan siinä määrin vaaraa ihmisille, että sen poistaminen on tarkoituksenmukaista poliiisilain 2:16 pykälän mukaisesti. Siitäkin huolimatta, että susi on erityisesti suojeltu ja arvokas eläin osana luonnon monimuotoisuutta", Lounais-Suomen poliisi tiedottaa.

Päätös on voimassa maanantaina 16.7. kello 16:een saakka. Poliisi on luvannut tiedottaa lisää, mikäli kyseinen susiyksilö tavoitetaan.