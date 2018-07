Suomen vanhin tunturireitti merkitään uudestaan 1 300 tolpalla

Metsähallitus tiedottaa, että Suomen vanhimman tunturialueille merkityn retkeilyreitin, 55 kilometriä pitkän Hetta-Pallaksen, reittimerkit uusitaan vanhaa merkintätapaa kunnioittaen.

Merkintäurakka pyritään saamaan valmiiksi syksyyn mennessä.

Vanhat merkit olivat jo osittain kaatuneet ja muutenkin huonokuntoisia. Retkeilijöiltä on tullut palautetta, että reitillä oli vaikea suunnistaa esimerkiksi silloin, kun tuntureille nousi sumu. Samalla merkitään myös Tappurin autiotuvalle johtava pistoreitti.

Perinteisesti Hetta-Pallas-reitti on merkitty puutolpilla, joiden yläosassa on lyhyempi poikkipuu. Malli on sama myös uusissa reittimerkeissä. Tolppaan lisätään heijastin, jotta reitillä voi tarvittaessa suunnistaa pimeälläkin.

Hetta-Pallas-reitti on kesäretkeilyyn tarkoitettu, mutta parimetristen tolppien yläosat näkyvät ainakin suurimmassa osassa reittiä talvellakin.

Merkintäurakka ei ole mitenkään pieni, sillä tolppia tarvitaan noin 1300 kappaletta. Tolpat sijoitetaan niin, että niiltä on näköyhteys toisiinsa. Merkintätarpeet on jo kuljetettu reitille, ja tolppien pystytyshommaan ryhdytään heinäkuussa.

Työ pyritään saamaan valmiiksi syksyyn mennessä. Hetta-Pallas-reitillä ja sinne kulkevilla pistoilla näkyy siis kesäaikaan mönkijöillä tehtävää työmaaliikennettä.

Merkintäurakka maksaa reilut 50 000 euroa. Kustannukset muodostuvat materiaalikustannuksista, palkka- ja matkakustannuksista sekä tolppatarpeiden viemisestä kelkoilla lumikeleillä kaukana teistä kulkevan 55 kilometriä pitkän reitin varrelle.