Video: Sami Keränen vaihtoi metsästyksen kuvaukseen – syksyyn mahtuvat monen seuran hirvijahdit

Sami Keräsen erä - ja luontokuvat ovat tehneet useaan vaikutuksen. Eikä suotta, näkee että Keränen käyttää harrastukseensa aikaa.

Pääasiallisena kuvien jakelukanavana Sami käyttää instagrammia, facebookistakin miehen kanava löytyy. Kuten myös YouTubesta, jossa Sami jakaa videoita metsästysreissuiltaan.

Innostus on niin kovaa, että esimerkiksi hirvenmetsästyksessä kivääri on vaihtunut kameraan ja sopimus suomussalmelaisella kuvaajalla on useamman porukan kanssa siitä, että pääsee mukaan kuvaamaan. Tällä taataan monta onnistunutta reissua kauden aikana.

Kokonaan Keränen ei metsästä pelkästään kameralla vaan oman pystykorvan kanssa ase lähtee mukaan. Jahtikuksan haastattelussa palataan muutaman vuoden taakse helmikuuhun, jossa Sami ja Veli Heikkinen ovat Vappu-koiran kanssa ketun perässä.

