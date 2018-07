Metsäkanalintujen laskennat käynnistyvät ensi viikolla

Metsäkanalintujen riistakolmiolaskennat käynnistyvät 28.7., tiedottaa Suomen riistakeskus. Kesälaskenta-aika jatkuu 12.8. saakka.

Laskennalla seurataan metsäkanalintujen kantojen muutoksia. Se tapahtuu kiertämällä kolmen hengen ketjuna 12 kilometriä pitkä laskentalinja.

Laskennan tuloksena saadaan metso-, teeri-, pyy- ja riekkokantojen tiheydet, poikasosuudet, keskimääräinen poikuekoko ja poikueellisten naaraiden määrä. Luvut kertovat, kuinka paljon lintuja on suhteessa aikaisempiin vuosiin ja miten metsäkanalintujen lisääntyminen on onnistunut tänä kesänä. Tulevan syksyn metsästysajat päätetään laskentojen tulosten perusteella heti laskentakauden päätyttyä.

Riistakeskus suosittelee palauttamaan laskentatulokset heti laskennan jälkeen riistakolmiot.fi -palvelun kautta. Sähköisesti 12.8.2018 palautetut tulokset ennättävät vielä metsästysaika-asetuksen pohjaksi.

Metsäkanalintujen metsästysaikoja koskeva asetus lähtee lausunnolle elokuun puolivälissä ja asetus tulee voimaan juuri ennen metsästyksen alkua. Metsäkanalintujen metsästysajat löytyvät riista.fi -sivustolta 7.9.2018 lähtien.

"Viime vuosina kesälaskenta on tehty tuhannella riistakolmiolla. Keskimäärin kolmion laskentaan osallistuu kuusi laskijaa. Laskennan suorittavat vapaaehtoiset metsästäjät", kertoo riistapäällikkö Olli Kursula Suomen riistakeskuksesta.

Riistakolmiot ovat pysyviä metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä. Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka sivu on 4 kilometriä, ja siten laskentalinjan kokonaispituus on 12 kilometriä. Kolmen laskijan ketju kirjaa kaikki 60 metrin kaistalta lähtevät metsäkanalinnut. Yhden kolmion laskettu pinta-ala on siten 72 hehtaaria.