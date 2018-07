Video: Uskomaton superkoppi Muotkalla – riekko reppuun paljain käsin

Miten saadaan riekkoa reppuun ilman haulinheitintä? Resepti on yksinkertainen; otetaan yläperälle mukaan entinen superpesispelaaja. Toki täytyy mukana olla hieman tuuriakin ja koirat, jotka löytävät riekot. Tällä reseptillä voidaan saada tuo elämänlintu jo kopiksikin.

Vuoden 2002 kärkilyönti- ja vuoden 2003 etenijäkuninkaan, Teemu Haatajan, elämässä metsästys on kulkenut läpi elämän. Nyt kotona on kaksi lyhytkarvaista saksanseisojaa, joista vanhemman kanssa on sattunut ehkäpä Teemun tähänastisen elämän hauskin metsästystapahtuma.