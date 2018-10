Hirvikärpäset saattavat nyt kiusata marjastajia hyvinkin runsaasti: "Niitä oli hetkessä liikkeellä tosi paljon"

Hirvikärpäsiä on paikoin liikkeellä hyvinkin runsaasti.

Hyönteistutkija Reima Leinonen Kainuun elykeskuksesta kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että hirvikärpästen määrä vaihtelee paljon sen mukaan, missä hirviä on. Siellä, missä on hirviä, on myös hirvikärpäsiä. Tämä johtuu siitä, että hirvikärpäset elävät usein nimensä mukaisesti hirven turkissa.

"Kun isäntäeläintä on paljon, silloin myös nämä loisena elävät elukat lisääntyvät", Leinonen valaisee.

Hirvikärpästen paikoin suureen määrään on Leinosen mukaan kuitenkin useita syitä. Ensinnäkin viime talvi oli niille otollinen, sillä lunta oli runsaasti. Toisaalta myös lämmin kesä on luonut hirvikärpäsille erinomaiset kasvuolosuhteet.

Lisäksi monet hirvikärpäset kuoriutuivat lämpimän kesän takia tänä vuonna lähes yhtäaikaisesti. Näin ollen hirvikärpästen määrä on voinut tuntua hyvinkin runsaalta.

"Niitä oli hetkessä liikkeellä tosi paljon", Leinonen sanoo.

Mikäli kesä olisi ollut viileämpi, olisivat hirvikärpäset ilmestyneet esimerkiksi marjastajien kiusaksi hieman verkkaisemmalla tahdilla pitkin syksyä.

Hirvikärpäsnaaraat pyrkivät usein elämään hirven turkkiin. Hyönteistutkijan mukaan niille kelpaa myös esimerkiksi poron tai peuran turkki.

"Jos hirveä vaan on tarjolla, hirvi valitaan", hän lisää.

Perinteisesti hirvikärpäset lentävät vielä syyskuun loppupuolella. Tänä vuonna niiden lentoaika on alkanut hieman normaalia aiemmin, mutta se ei Leinosen mukaan tarkoita sitä, että hirvikärpäsistä päästäisiin vastaavasti eroon normaalia aiemmin.

"Jos ne eivät pääse hirveen kiinni, lentoaktiviteettiä riittää niin kauan, kunnes pakkaset tulevat", tutkija sanoo.

Hirven turkissa hirvikärpäset voivat sitten elää kovissakin pakkasissa.