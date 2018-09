Susia voi ilmaantua mihin päin Suomea tahansa – koiraa ei pidä jättää yöksi metsään

Susien ilmaantuminen Keski-Suomeen ei ole yllättävää, sillä vuoden ikäiset sudet etsivät uuden reviirin jopa yli 1 000 kilometrin päästä synnyinseudultaan, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskus Lukesta.

MT:n haastattelema metsästyskoiraharrastaja Mika Koitela ihmetteli susien ilmaantumista Konnevedelle Keski-Suomeen MT:n haastattelussa. Sudet tappoivat Koitelalta koiran viime viikolla. Lähin tiedossa oleva susihavainto alueella oli 50 kilometrin päästä.

Suden tyypillinen vaellusmatka on Kojolan mukaan toki 1 000 kilometriä lyhyempi. Puolet siirtymistä on alle 150 kilometriä.

Susia voi kuitenkin ilmestyä mihin tahansa päin Suomea, vaikka niitä ei olisi aiemmin havaittu seudulla.

Usein susireviiri ilmestyy samalle alueelle, jolla susia on elänyt aiemmin, esimerkiksi kuolleen suden reviirin tilalle. Tämäkään sääntö ei ole ehdoton.

Myös asutuksen pirstoma maisema kelpaa sudelle.

”Susi on äärettömän sopeutumiskykyinen. Parikymmentä vuotta sitten ennustelin, että Varsinais-Suomeen ei tule susia, koska se on niin tiheään asuttua seutua. Olin väärässä, niin pirstoutuneisiinkin maisemiin susi on asettunut”, Kojola sanoo.

Jostain syystä Järvi-Suomi on jäänyt toistaiseksi susityhjiöksi. Itä-Suomesta Länsi-Suomeen vaeltaneet sudet ovat kiertäneet Järvi-Suomen pohjoispuolitse ja kääntyneet vasta lännessä etelään päin. Syytä ilmiölle Kojola ei tunne.

Susikanta lasketaan lumijäljistä talvella. Kannan laskenta kertoo kannan koon muutoksista, mutta ei anna viitteitä, mihin vaeltavat sudet siirtyvät laskennan jälkeen.

"Nuoret sudet lähtevät vaeltamaan maaliskuun loppupuolelta alkaen. Huhti-toukokuu on hyvin vilkasta aikaa. Kevättalven aineiston perusteella ei voi ennakoida, minne ne lähtevät."

Vaeltavia, uutta reviiriä hakevia nuoria susia on joka vuosi kymmeniä.

"Noin 90 prosenttia edellisvuoden pennuista lähtee vaeltamaan ennen juhannusta omille teilleen. Kuluneena kesänä se on merkinnyt 40–60 vaeltelijaa."

Koiranomistaja ei voi olla missään täysin varma, ettei metsässä ole susia. Pantasusien seurantahavainnot voivat auttaa riskin arvioinnissa jonkin verran.

Koitela ehdotti kaikkien susien pannoittamista, jotta kotieläinten omistajat voisivat ennakoida susien liikkeitä nykyistä paremmin.

Kojola ei pidä ehdotusta realistisena.

"Se auttaisi kyllä huomattavasti, mutta olisi toden totta mielestäni mahdoton operaatio. Se vaatisi sen verran resurssia, henkilöstöä ja kalustoa."

Jotta seurannasta tulisi kattava, edellisvuoden pennutkin pitäisi pannoittaa keväällä ennen kuin ne erkanevat laumoista omille teilleen.

Pannoitusoperaatiosta tulisi kalliimpi kuin vahinkokorvausten määrä. Viime vuonna koiravahinkoja korvattiin 150 000 eurolla, muita kotieläinvahinkoja reilulla 40 000 eurolla. Yhteensä korvattiin 48 eri suden aiheuttamaa koiravahinkoa.

Porot ovat oma lukunsa, niiden korvauksiin meni 1,2 miljoonaa euroa.

Yhden suden pannoittaminen maksaa arviolta 10 000 euroa. Ensi vuodeksi valtio on myöntänyt Länsi-Suomen susien pannoittamiseen ja kenttähenkilöstön palkkaamiseen 300 000 euron lisärahoituksen. Tavoitteena on pannoittaa yksi susi jokaisesta lännen laumasta.

Suomen riistakeskus neuvoo tiedotteessaan metsästäjiä ennakoimaan ja välttämään koiravahinkoja.

Lumisena aikana metsästysalue kannattaa ennakolta kiertää susien jälkien varalta. Jos alueelle johtavat suden jäljet, mutta eivät sieltä pois, koiraa ei kannata päästää irti.

GPS-seurantapanta auttaa ehkäisemään susivahinkoja. Riistakeskuksen mukaan omistajan väliintulo on pelastanut suurimman osan susihyökkäyksistä selvinneistä koirista.

Koiraa ei pidä jättää yöksi haukulle, vaan tarvittaessa koiran hakemiseen pitäisi pyytää vaikka apua muilta metsästäjiltä.

Koirille on turvavarusteita kuten puremilta suojaavia liivejä ja pantoja. Pantaan laitettavilla kelloilla susia voi karkoittaa. Varusteiden tarkoitus on suoda koiralle lisäaikaa susia kohdattaessa niin, että omistaja ehtii ajoissa paikalle.

Koiria voi myös kouluttaa suden kohtaamisen varalle petotestin avulla tai selvittämällä sen kiinnostusta suden jälkiin. Jos koira kiinnostuu jäljistä ja seurailee niitä, sitä voi yrittää opettaa tavasta pois.