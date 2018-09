Siilinjärven taajamasutta yritettiin lopettaa – eläintä ei löydetty

Itä-Suomen poliisilaitos teki eilen keskiviikkona lopetuspäätöksen lähes kaksi vuorokautta Siilinjärven taajamassa liikkuneelle sudelle.

"Lopettamiseen päädyttiin, koska eläin ei poistunut alueelta omatoimisesti vaan jäi liikkumaan tiheästi rakennettuun ympäristöön aiheuttaen siten vaaraa ihmisten hengelle ja terveydelle", poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Eläimen karkottaminen keskeltä tiheästi rakennettua ympäristöä haja-asutusalueelle ei käytännössä ole mahdollista.

"Poliisi pyysi suurriistavirka-apua (SRVA) Silinjärven riistanhoitoyhdistykseltä eläimen lopettamiseksi. Poliisijohtoisen tehtävän suorittamiseen osallistui yhteensä 40 metsästäjää. Tehtävä lopetettiin klo 21.00 tuloksettomana. Eläintä ei löydetty Ahmon maastosta."

Siilinjärven taajamassa asuvilta ja liikkuvilta ihmisiltä pyydetään havaintoja eläimen liikkeistä. Havainnot tulee ilmoittaa hätäkeskukseen (112).

Poliisi epäilee, että susi on edelleen Siilinjärven taajamassa ja tarvittaessa eläimen lopettamista yritetään myöhemmin uudelleen. Kotieläimet on syytä edelleen pitää sisätiloissa, jos siihen on mahdollisuus.

Eläimen ei toistaiseksi tiedetä aiheuttaneen koti- tai tuotantoeläinvahinkoja tai yrittäneen lähestyä ihmistä. Niiden riski kuitenkin kasvaa, mitä pitempään eläin liikkuu tiheästi rakennetussa ympäristössä.