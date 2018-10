Allin metsästys on kielletty sisämaassa – merialueilla päiväkiintiö

Maa- ja metsätalousministeriö on rauhoittanut allin metsästyksen kolmeksi vuodeksi sisämaassa.

Merialueilla allin metsästystä on lisäksi rajoitettu metsästäjäkohtaisella saaliskiintiöllä. Yhden metsästäjän saalis on rajoitettu viiteen alliin päivässä.

Metsästäjäkohtaista saaliskiintiötä käytetään nyt metsästyksen rajoittamiseen ensimmäistä kertaa. Tavoitteena on vähentää merkittävästi saalista, mutta säilyttää saaristossa rajoitettu mahdollisuus allin metsästykseen. Metsästyksen turvaamisella halutaan säilyttää metsästäjien motivaatio merilinnustoa hyödyttävään riistanhoitoon.

Alli on Itämeren runsaslukuisin merisorsa, joka on nykytiedon valossa taantunut voimakkaasti. Alli on kansainvälisesti luokiteltu vaarantuneeksi. Metsästysverotus on alle prosentin talvikannasta eikä se ole päätekijä taantuman taustalla.

Suomen riistakeskus ja maa- ja metsätalousministeriö ovat mukana toteuttamassa allikannan kansainvälistä hoitosuunnitelmaa, jotta taantuman perussyihin voidaan puuttua ja varmistaa lajin kestävä metsästys tulevaisuudessa.

Allin metsästys alkoi 1.9. Pääosa allisaaliista saadaan kuitenkin loka-marraskuussa, kun linnut saapuvat Suomen vesille.

Vesilintusaaliista on jo nyt hyvä opetella tekemään saalisilmoitus Oma riista -palvelussa. Saalisilmoitus tulee pakollisesti tiettyjen lajien osalta vuonna 2020. Kertyvää saalistietoa käytetään päätöksenteon tukena turvaamassa vesilintujen metsästyksen kestävyyttä.

Metsästäjien tulee muistaa, että ainoastaan varmasti tunnistettuja vesilintuja saa metsästää ja muut metsästäjät, luonto ja asutus tulee aina ottaa huomioon. Vesilintujen lajintunnistusmateriaalia ja vesilinnustajan eettiset ohjeet ovat saatavissa osoitteessa www.riistainfo.fi.