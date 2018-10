Eläinten viikon teema on vastuullinen eläinten hankinta – vastuullisen koirankasvattajan erottaa kyllä pentutehtailijasta

Eläinten viikko on vuosittain 4.–10. lokakuuta vietettävä teemaviikko. Viikon ensimmäisenä päivänä, eli tänään on kansainvälinen Eläinten päivä.

Suomessa Eläinten viikkoa on vietetty Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton (SEY) aloitteesta vuodesta 1959 lähtien.

Tänä vuonna viikon teema on lemmikkieläimen vastuullinen hankinta. "Älä osta halpaa pentua, jonka taustoja et tiedä", muistuttaa SEY. Pentujen tehtailu on kannattavaa liiketoimintaa, jota kysyntä pitää yllä.

Lapinlahden kunnaneläinlääkäri Ida Hirsjärvi kehottaa olemaan kriittinen sen suhteen, mistä koiranpennun hankkii. Pentua ei pidä ostaa ilman, että käy vähintään tutustumassa kasvattajaan, pentueeseen ja pentueen emään.

”Jokainen iltapäivälehtiä lukenut tunnistaa pentutehtailun tunnusmerkit, siitä huolimatta ilmenee uusia tapauksia, missä pentuja on hankittu epämääräisistä olosuhteista. Järjen äänen sijaan pennunhankinnassa mennään herkästi tunteet edellä.”

Hirsjärvi teki pentuetarkastuksen tänään 8-viikkoa täyttäville karkeakarvaisille mäyräkoiranpennuille runsas viikko sitten. Susisuon A-pennut syynättiin kirsusta hännän päähän.

Kunnaneläinlääkäri kertoo, että monet koirien kasvattajat kutsuvat eläinlääkärin mielellään kotiin tekemään tarkastuksen.

"Se on hyvä vaihtoehto, sillä pennut saavat olla tutussa ympäristössä ja tautiriski on vähäisempi kuin vastaanotolla."

Rotukoirapentueista suurin osa eläinlääkärin tarkastamia, arvioi Hirsjärvi. Yksi syy on koirien rekisteröinnin ehtona oleva tunnistusmerkintäpakko.

Sirun saa pennulle laittaa vain eläinlääkäri tai Kennelliiton tunnistusmerkitsijä. Eläinlääkärin tarkastuksen yhteydessä hoituu kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

”Siruttamisen lisäksi vastuullinen kasvattaja haluaa toimia muutenkin läpinäkyvästi ja tarkastuksen teettäminen on hyvä tapa osoittaa vastuullisuutta.”

Tarkastuksessa eläinlääkäri tutkii jokaisen pennun yksitellen ja tarkastaa muun muassa purennan, limakalvot, kitalaen, navan, liikkumisen, ihon ja suhtautumisen käsittelyyn.

Siilinjärveläinen Pasi Kokkonen on tuore koirankasvattaja, sillä Susisuon A-pentue on hänelle ensimmäinen. Pentue syntyi pitkällisen harkinnan ja valmistelevien vaiheiden jälkeen.

Kokkonen on intohimoinen metsästäjä, jolla on mäyräkoiran lisäksi karkeakarvaisia saksanseisojia.

”Kasvatustyössä kiinnostaa oman metsästyskoiraharrastuksen syventäminen sekä pentujen kehityksen seuraaminen. Toiveena olisi, että pentujen omistajat käyttäisivät koiria aikanaan metsästyskokeissa ja näyttelyssä.”

Koska tavoitteena on vastuullinen ja tavoitteellinen koirien kasvattaminen, ensimmäinen etappi oli Kennelliiton kasvattajan peruskurssin suorittaminen.

Vain kurssin suorittaneet ja rotujärjestöltä puoltavan lausunnon saaneet henkilöt voivat anoa virallista kennelnimeä.

Jotta pentuja voi teettää, tarvitaan tietysti jalostuskäyttöön soveltuva koira.

Hirsjärvi korostaa, että jokainen koira ei ole jalostusyksilö. ”Kasvattajalla pitää olla vastuu jalostusyhdistelmistä, rotukohtaisten jalostussuunnitelmien asettamien vaatimusten lisäksi.”

Mäyräkoirien perinnöllisten vikojen vastustusohjelma edellyttää, että ennen astutusta jalostukseen käytettävien koirien silmät on tutkittava sairauksien toteamiseksi.

Pakollisten terveysvaatimusten lisäksi koiralle voi hankkia meriittejä kokeista tai näyttelyistä. Kokkosen mäyräkoiranarttu on esimerkiksi luonnonluolan tarkastusta vaille käyttövalio.

Hirsjärven tavoin Kokkonen kehottaa pennunostajia käymään kylässä tutustumassa puolin ja toisin, pelkän puhelinkeskustelun perusteella ei kauppoja synny. Metsästyskoiran pentuja myydään vain metsästäviin koteihin.

Julkisuudessa esillä ollutta koiranomistajan ajokorttia Kokkonen ei kaipaa. ”Eiköhän meillä ole Suomessa riittämiin erilaisia korttivaatimuksia. Koirien pitoon liittyen isoin huolenaihe ovat rescue-koirat ja niihin liittyvät tautiriskit.”