Työryhmä vauhdittaisi Suomen erätaloutta – esityslistalla erähotelleja ja riistaruokien vientiä

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä Hama haluaa nostaa Suomen erämatkailun kansainväliselle tasolle osana Visit Finlandin toimintaa. Työryhmä esittää erämatkailun teemaohjelman laatimista, lupakiintiömallia metsähallituksen maille sekä selvitystä erähotellien perustamismahdollisuuksista erämaa-alueille ja kansallispuistoihin tai niiden läheisyyteen.

Lisäksi työryhmä perustaisi elintarvikkeiden, erityisesti riista- ja villiruokien, viennin edistämiseen kansallisen ohjelman.

Kansallispuistoihin, retkeilyalueille ja monikäyttömetsiin rakennetun infrastruktuurin kunnossapidon korjausvelka pitäisi kattaa tulevien hallitusten budjeteissa hallituspohjasta riippumatta.

Hama-työryhmä vaatii, että asukkaiden oikeus metsästää kotikunnassaan valtion omistamilla mailla säilyy nykyisen metsästyslain mukaisesti. Metsästysoikeus lisää alueen vetovoimaisuutta, sillä metsästyksen ja kalastuksen harrastajien määrä on kasvussa. Nyt metsästäjiä on noin 0,3 miljoonaa ja kalastuksen harrastajia noin 1,5 miljoonaa. Eränkävijöiden tuoma hyöty alueille on noin 42 miljoonaa euroa.

Työryhmä edistäisi biokaasun tuotantoa laajentamalla liikennebiopolttoaineen jakeluverkkoa ja muun muassa mahdollistamalla biokaasun ulosmyynnin maatiloilta, olipa investoinnin rahoituslähde mikä tahansa.

Valtioneuvosto asetti lokakuussa 2017 Hama-työryhmän Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Keskustan kansanedustajan Anne Kalmarin johtaman työryhmän toimikausi päättyy syyskuussa 2019. Työn pohjana on vuonna 2017 julkaistu Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017–2020.