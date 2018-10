Hirvenmetsästys lykkääntyi lämpimän syksyn ja hirvien kiima-ajan takia

Hirvenmetsästys alkoi koko maassa yleisesti 13. lokakuuta. Metsästyksen aloittamista joudutaan kuitenkin lykkäämään kaikkialla muualla Suomessa paitsi Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Syinä ovat liian lämmin syksy ja hirvien kiima-aika. Myös hirvirakenne on erilainen, kun metsästys aloitetaan myöhemmin.

Näin lämpimänä syksynä hirven lihan käsittelyssä tulee olla nopea, ettei se pilaannu. Hirvenlihaa kuuluu riiputtaa ulkoilmassa noin viikon. Liha pilaantuu helposti, jos ilma on lämmin eikä metsästäjillä ei ole käytössä jäähdytettyjä käsittelytiloja. Yleensä lokakuun keskilämpötila on ollut noin kymmenen astetta, mutta nyt lämpötila on ollut jopa lähellä 20 astetta.

Metsästyksen aloittamisen siirtäminen ei ole poikkeuksellista. Esimerkiksi vuonna 2015 oli sama tilanne.

”Seuruejahtia haluttiin siirtää pääasiassa hirven kiima-ajan rauhoittamiseksi. Lykkääminen ei juuri näy seuroissa, sillä näin on käynyt aikaisemminkin. Lämmin ilma ei ole metsästyskoirillekaan hyväksi ja silloin on myös enemmän hirvikärpäsiä kuin viileämmällä ilmalla. Lapissa kiima-ajan rauhoitus kuitenkin katkaisee jahdin hetkeksi, mikä vähentää vähälumista metsästysaikaa”, kertoo Metsästäjäliiton viestintäasiantuntija Kai Tikkunen.

Jutun kirjoitti MT:ssä työelämään tutustunut yhdeksäsluokkalainen Senni Laitila.