Ari-Pekka Lehtelä kohtasi karun näyn metsästysreissullaan: Pakkausvyöte oli puristunut nuoren hirven kaulan ympärille

Tamperelainen Ari-Pekka Lehtelä kohtasi viime viikon lauantaina metsästysreissullaan Nokialla ikävän näyn. Hänen saalikseen saamasta hirvestä nimittäin löytyi jotain siihen kuulumatonta. Noin nelivuotiaan uroshirven kaulan ympärille oli puristunut muovinen, musta pakkausvyöte.

"Kun hirveä ruvettiin jatkokäsittelemään, huomattiin, että täällä onkin jotain ylimääräistä", Lehtelä kertaa lauantain tapahtumia.

Metsästäjän mukaan on mahdotonta tietää, mistä vyöte on alkujaan metsään joutunut. Vastaavia vyötteitä käytetään monenlaisissa pakkauksissa.

"Siinä ympäristössä on niin paljon ihmisasutusta, maantietä ja hakkuuaukeita, joten on turhaa arvailla, mitä se on peräisin", hän jatkaa.

Koko ikänsä metsästänyt Lehtelä ei ole aiemmin kohdannut vastaavanlaisia tilanteita. Roskaa hän on kuitenkin luonnossa nähnyt.

Lehtelä muistuttaa, että pahimmassa tapauksessa kaulassa ollut vyöte olisi voinut aiheuttaa hirvelle suurta tuskaa. Hän lisää, että ihmisten luontoon heittämillä jätteillä on aina huonoja seurauksia.

Metsästäjällä onkin terveisiä kanssaihmisille.

"Toivoisin, että kaikki, jotka yleensäkään luonnossa liikkuvat ja näkevät tällaisia roskia, poimisivat niitä mukaan. Ennen kun heittää mitään sinne luontoon, niin ajattelisi kaksi kertaa ja jättäisi sen tekemättä", hän sanoo.