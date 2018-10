Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö: Saalisriitoja ei ole järkevää ratkoa oikeudessa

MT kertoi aiemmin perjantaina Iltalehden uutisen perustuen, että eteläsavolaisten metsästäjien riitaa siitä, kumpi heistä kaatoi hirven, on jouduttu ratkomaan oikeudessa asti.

Tapauksessa on kyse siitä, että molemmat metsästäjät laukaisivat syksyn 2016 metsästyskaudella aseensa hirveä kohti, mutta kumpikaan heistä ei saanut siihen selkeää kuollettavaa osumaa. Toisen metsästäjän osuman jälkeen hirvi nimittäin jatkoi matkaansa viitisenkymmentä metriä, ennen kuin se kaatui maahan.

Maaseudun Tulevaisuuden tavoittama Suomen Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius toteaa, että metsästysriitojen ratkominen oikeudessa asti on harvinaista. Hänen mielestään riitojen ratkominen oikeudessa ei myöskään ole järkevää.

Järjestöpäällikön mukaan yleensä metsästysporukka tai hirvipäällikkö ratkaisee kaatajan tilannetietojensa ja lahtivajalla ruhosta todettujen seikkojen perusteella.

"Tappavan laukauksen ampunut on kaataja. Kaksi tappavaa laukausta on mahdollista tulla eri henkilöiltä, ja silloin ensimmäinen on kaataja", Simenius kertoo.

Lue lisää:

Iltalehti: Kaksi hirvimiestä osui hirveen, eivät päässeet sopuun kaatajasta – riitaa jouduttu ratkomaan oikeudessa asti