Haulikon laukaus osui jalkaan jänispassissa – 50-vuotias nainen kuoli

Torstaina aamulla noin klo 8.40 tapahtui Ikaalisissa metsästysonnettomuus, jossa kuoli noin 50-vuotias nainen.

Sisä-Suomen poliisi kertoo, että nainen ja hänen aikuinen poikansa olivat jänismetsällä.

Nainen oli jäänyt passiin miehen lähtiessä koiran kanssa liikkeelle. Tämän hetkisen tiedon mukaan näyttää siltä, että passissa ollessa naiselle on käynyt tapaturma, esimerkiksi kaatuminen, jonka yhteydessä haulikko on lauennut ja laukaus on osunut alaraajaan.

Poliisi tutkii asiaa kuolemansyyn tutkintana, eikä tiedota asiasta enempää.