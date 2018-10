Video: Pelkästään naisille tarkoitettu Ladies´ Trial madaltaa kynnystä osallistua kanakoirakisoihin

Naisille suunnattujen metsästyskoirakisojen suosio on kasvamassa valtavasti, sillä naisharrastajia on yhä enemmän. Aloittelevan kisaajan on helpompi tulla mukaan naisten kisoihin, sillä moni naisharrastaja kokee, että perinteisiin äijävaltaisiin sekakisoihin osallistuminen on liian haastavaa.

Ladies´ Trial on naisohjaajille suunnattu koirakilpailu, jossa koira hake maastosta linnun aidossa metsästystilanteessa.

Tavalliseen metsästykseen on erona se, että tilannetta seuraa silmä tarkkana tuomari, ja ammunnan suorittaa kisan ampuja eikä koiran oma emäntä.

Jokaisella koira-ohjaaja-parivaljakolla on vain rajallinen aika käytössään. Vuorot arvotaan, koska maaston kohdat eivät ole samanlaisia.

Tuurillakin vaikutusta tulokseen. Jotkut koirat voivat saada helpommin löytyvän linnun eteensä.

Kärkisijoille sijoittuu sattumista huolimatta aina vain varsinaisia mestarikoiria. Oheisella videolla näkee tunnelmia kaksipäiväisen kisan finaalista.

Ladies Trial –kisa järjestettiin Hauholla, 12.10.–14.10.2018.

Toimittaja: Olli Kangas

Kuvaus ja editointi: Seppo Ahava