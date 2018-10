Suomen riistakeskus myönsi ilveksen poikkeusluvat: Poronhoitoalueen eteläpuolen lupamäärä putosi noin puoleen

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat joulukuun alussa alkavalle metsästyskaudelle.

Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 205 ilveksen pyytämiseen. Lupamäärä putosi noin puoleen edellisvuodesta.

Syy lupamäärän laskuun on se, että ilveskanta on pienentynyt kolmen viime vuoden aikana. Riistakeskuksen mukaan lupien kohdentamisessa painotettiin alueita, joilla ilveskanta on tihein.

Lupamäärä laski merkittävästi kaikilla riistakeskusalueilla lukuun ottamatta Rannikko-Pohjanmaata, jonne lupia on edellisvuosinakin myönnetty vain muutamia kappaleita. Lupamäärän lasku oli pienintä alueilla, joilla kannan koko on ollut vakaa.

Poronhoitoalueella ilveksen pyynti on ollut mahdollista lokakuun alusta alkaen. Suomen riistakeskus myönsi yhden ilveksen kannanhoidollisen poikkeusluvan poronhoitoalueelle jo aiemmin syksyllä.

Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa elää ennen metsästyskauden alkua 1 865–1 990 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on ilveskannan pitäminen vakaana.