Metsäteollisuusjohtaja pidätettiin metsästysrikoksista epäiltynä Ruotsissa – poliisi tutkii suden, ilveksen ja merikotkan salametsästystä

Poliisin mittava salametsästystutkinta johti viime viikon lopulla neljän miehen pidättämiseen Ruotsissa. Myös viidettä henkilöä epäillään osallisuudesta metsästysrikoksiin, mutta häntä ei ole pidätetty.

Miesten epäillään syyllistyneen muun muassa suden, ilveksen ja merikotkan salametsästykseen tammikuusta 2014 lähtien. Viimeisin rikosepäily on viime perjantailta, jolloin poliisi ryhtyi pidätyksiin. Tässä tapauksessa kyse on suden metsästyksestä, kertoi syyttäjä Lars Magnusson Expressen -lehdelle.

Tapaus on herättänyt suurta huomiota, sillä yksi epäillyistä on 69-vuotias miljardööri, saha- ja rakennustarvikekauppaketju Ab Karl Hedinin omistaja Karl Hedin. Hänen yrityksensä on yksi Ruotsin suurimmista yksityisistä sahayrityksistä.

Hedinille on myönnetty yrityselämän saavutuksistaan muun muassa Ruotsin kuninkaallisen patrioottisen seuran mitali vuonna 2011.

Ab Karl Hedinin toimitusjohtaja Peter Wigert tiedotti maanantaina, että yrityksen omistajan siviilielämään liittyvä rikosepäily ei vaikuta konsernin toimintaan. Asianajaja Sven Severin kertoo Expressen -lehdessä, että Hedin kiistää syyllistyneensä metsästysrikoksiin.

Karl Hedin on viime vuosina kritisoinut aktiivisesti viranomaisten toimintaa Ruotsin susipolitiikkaan liittyen. Hän oli mukana kirjoittamassa muutamia vuosia sitten julkaistua kirjaa "Susi ja maaseutuasuminen".

Törkeä metsästysrikos voi Ruotsissa johtaa enimmillään neljän vuoden vankeusrangaistukseen, kirjoittaa Land Skogsbruk -lehti.

Expressen -lehden juttu aiheesta (ruotsiksi)