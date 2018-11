Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila puoltaa lapsen ottamista mukaan metsälle: "Elämän rajallisuuden ymmärtäminen läheisen luontosuhteen kautta on vahvuus, ei heikkous"

Metsästykseen osallistuminen on soveliasta lapselle, sanoo lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

MT pyysi Kurttilan näkemystä asiaan sen jälkeen, kun lasten metsästysharrastuksesta nousi kiivas verkkokeskustelu harrastusta arvostelevan kirjoituksen takia.

"Vanhempien tehtävänä on toki arvioida aina tilannekohtaisesti, milloin ja mihin lapsi otetaan mukaan. Tärkeää on tällöin pohtia asiaa lapsen kannalta ja kuulostella myös hänen näkemystään. Sekin on hyvä ymmärtää, että lapsen mielipide ja lapsen etu voivat olla eriävät, jolloin aikuisen vastuulla on lopulta päättää muun muassa lapsen mukaan ottamisesta metsälle."

Kurttilan mielestä nykyiset säädökset ovat hyvät ja toimivat. Metsästysaseen aseluvan voi saada 18-vuotiaana. 15 vuotta täyttänyt voi hakea aseeseen rinnakkaisluvan huoltajan suostumuksella. Alle 15-vuotiaat saavat metsästää vain aikuisen valvonnassa.

"Ehkei kaikilla tämän päivän vaikuttajilla ole aina todellista tietoa, mitä lasten metsästysharrastus on", Kurttila pohtii.

"Olen enemmän huolestunut niistä tilanteista, joissa siilejä, oravia, lintuja ja muita pieneläimiä kidutetaan julmasti, eläimillä leikitään. Tähän osallistuvat lapset. Näistä lapsista olen huolissani, en niinkään lapsista, jotka määrätietoisesti haluavat suorittaa metsästäjätutkinnon ja kunnioittavat vuosituhansissa olevaa metsästyskulttuuria."

Kurttilan mielestä Suomessa ei ole liikaa harrastuksia, joihin lapset voivat osallistua aikuisten kanssa yhdessä. Metsästys on yksi sellainen.

Metsästyksen kautta lapsi voi oppia ymmärtämään elämän rajallisuutta.

"Tämän päivän ihmiselle kuoleman näkeminen voi olla vierasta. Kuoleman, elämän rajallisuuden ymmärtäminen läheisen luontosuhteen kautta on vahvuus, ei heikkous. Jos tämän saa oppia omassa lähimetsässä, omien vanhempiensa ja muiden aikuisten turvallisessa seurassa, enpä lähtisi tätä asiaa sorkkimaan, jopa päinvastoin."

