Metsästäjä pahoinpiteli metsästyslupia kysyneen metsästyksenvalvojan Sotkamossa

Metsästyksenvalvoja on ollut tänään keskiviikkona maastossa valvomassa metsästystä Sotkamossa. Noin yhdeksän aikaan hän on tavannut metsästäjän, jolta hän on kysynyt metsästyslupia kyseiselle alueelle, tiedottaa Oulun poliisilaitos.

"Jostain syystä tilanne on kärjistynyt miesten välillä ja metsästäjä löi ainakin kerran nyrkillä metsästyksenvalvojaa", kerrotaan poliisin tiedotteessa.

Asiasta ilmoitettiin poliisille ja metsästäjää on ollut etsimässä useita poliisipartioita. Poliisi on ottanut metsästäjän kiinni rikoksesta epäiltynä tänään iltapäivällä.

Poliisi ei tiedota tässä vaiheessa asiasta enempää. Seuraavan kerran tapahtuneesta tiedotetaan mahdollisesti perjantaina, todetaan poliisin tiedotteessa.