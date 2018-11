Video: Rocky-koira on onnistunut löytämään hirven 30 kertaa putkeen

Jalasjärven itäisen metsästysyhdistyksen ja Koskuen erän yhteisjahdissa on liikkeellä kymmeniä miehiä ja hirviäkin saadaan liikkeelle useita.

Jahtikuksan videolla tavataan Harri Matikainen, jonka Rocky-koiralla on hyvä tahti. Viimeiset 30 kertaa kun se on päästetty hirveä etsimään, se on hirven löytänyt ja laittanut liikkeelle.

Aina sitä ei suinkaan saada nurin, mutta se ei ole Rockyn syy.

Harrilla on kaksi päätelaitetta joista hän seuraa sekä passimiesten liikkeitä – tai paremminkin liikkumattomuuttta – ja koirien kulkua hirvien perässä. Videolla voi nähdä myös omin silmin kuinka hirvi koiran edessä käyttäytyy.

Seurueen hirvipäällikön iloinen kommentti tunnelmista vahvistaa vaikutelman, että tässä ryhmässä homma sujuu niin kuin sen pitääkin: hyväntuulisesti ja tuloksellisesti.

Toimittaja ja kuvaus Olli Kangas

Editointi Seppo Ahava