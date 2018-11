Suomi on seuraamassa Ruotsin esimerkkiä: Ensi kaudella dreevereilläkin voi ajaa peuroja ja kauriita

Hirvieläimiä ajavien koirien säkäkorkeusraja on nousemassa tulevaisuudessa. Säkäkorkeusrajaa ollaan nostamassa metsästysasetuksen muutoksella, niin että myös dreevereillä voi tulevaisuudessa ajaa esimerkiksi peuroja ja kauriita. Muutoksen on tarkoitus astua voimaan ensi metsästyskaudella.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) erityisavustaja Teppo Säkkinen sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että säkäkorkeuden nostamisella Suomi seuraisi Ruotsin esimerkkiä, sillä länsinaapurissamme dreevereillä voi jo nyt ajaa hirvieläimiä.

Säkkinen huomauttaa, että dreeveri on ajokoirarotu, joka on jalostettu nimenomaan metsästyskäyttöön. Erityisavustajan mukaan raja on tarkoitus vetää nimenomaan dreevereihin, eikä ministeriössä ole aikeita ottaa mukaan muita rotuja.

"Sillä on kuitenkin eettiset perusteet, minkä takia siinä raja on. Hirvieläimiä ei voi olla ajattamassa kauhean isoja koiria, että niitä ei juoksuteta aivan läkähdyksiin", erityisavustaja perustelee säkäkorkeuden noston rajaamista dreevereihin.

Myös länsinaapurissamme Ruotsissa raja on vedetty nimenomaan dreevereihin. Toisin sanoen sitä suuremmilla koirilla ei ole luvallista ajaa hirvieläimiä.

Muutoksella pyritään Säkkisen mukaan siihen, että metsästyksen pariin saataisiin uusia harrastajia. Toisaalta muutos on hänen mukaansa yksi lisätoimi valkohäntäpeuran kannan hallintaan.

Metsästysasetus, johon dreeveriasiakin sisältyy, valmistellaan loppuvuoden aikana. Sen jälkeen asetus lähtee lausuntokierrokselle.